PARTAGER Port du masque : Attention aux mauvaises utilisations, prévient l’AMMAIS

L’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS), par la voix de sa présidente, le Dr Moussayer Khadija, spécialiste en médecine interne, veut attirer l’attention sur les dangers de la mauvaise utilisation des masques, malheureusement quasi générale encore actuellement dans la population marocaine, faute d’y être bien habituée.

Ce phénomène dangereux d’illusion protectrice accroît en fait le risque de propagation du virus, d’où la nécessité d’un effort pédagogique. Il est vrai que le port correct du masque est très contraignant.

Le port de masques est en effet utile car il réduit quelque peu la quantité de particules expirée par des sujets contaminés. Les autorités ont eu raison certainement de le rendre obligatoire au Maroc pour nous donner cette culture de la prévention qu’ont bien intégrée déjà les populations asiatiques.

Mais attention, il faut bien avoir en tête que si vous avez un masque, ce n’est pas pour vous protéger, c’est pour protéger les autres, rappelle l’AMMAIS. Le virus passe en effet par tous les masques, sauf les masques médicaux FFP2.

Il n’a en fait d’efficacité que s’il complète les autres gestes barrières :

• lavage des mains régulier ;

• distance de 1 mètre entre les personnes ;

• confinement.

Le danger est que le masque apparaisse aux yeux de la population comme une garantie contre le coronavirus – un « faux sentiment de sécurité », et qu’on abandonne quelque peu ces autres mesures de précaution

De plus, avoir un masque, même non médical et artisanal, c’est bien, l’utiliser correctement, c’est mieux.

Le masque sous le menton ou qui pend à l’oreille, le temps de discuter avec quelqu’un, puis remis après avoir été manipulé dans tous les sens : voilà ce qu’il ne faut pas faire. Pour être efficace, un masque doit en effet rester en place, et être touché le moins possible.

L’AMMAIS rappelle quelques conseils :

– Avant de le mettre, il faut se laver les mains à l’eau et au savon, (en frottant pendant 30 secondes, sans oublier les ongles, les pouces, le dos des mains et les poignets) pour ne pas le contaminer soi-même si on déjà porteur du virus ;

– Une fois le masque en place, on ne doit plus y toucher tant qu’on le porte, car les mains pourraient le contaminer, ou inversement, le masque pourrait contaminer les mains.

– Si vous l’enlevez, vous ne devez pas le remettre, mais en utiliser un autre, neuf, après s’être de nouveau lavé les mains.

– Il ne doit pas être gardé trop longtemps (de 1 h à 4 H au maximum) et il faut en changer plusieurs fois, si besoin est : un masque s’humidifie rapidement sous l’effet de la respiration ou de la transpiration et dès qu’il est mouillé, il n’est plus efficace,

– Le masque non médical et artisanal doit être lavé (à 60 % pendant 30 mn pour plus de sûreté) avant toute réutilisation.

