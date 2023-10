Le Policy Center for the New South organise plus de 20 panels de haut niveau dans le cadre du festival économique qui se déroulera en marge des Assemblées Annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech du 09 au 15 octobre 2023. Cette initiative implique de nombreux partenaires du think tank, notamment l’Emerging Markets Forum (EMF) et le Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC).

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des travaux menés depuis plusieurs années par le PCNS sur la réforme du financement du développement et la réforme des institutions de Bretton Woods, abordés sous l’angle du Nouveau Sud.

Le festival se déroulera autour de quatre grandes thématiques :

Les perspectives de l’économie mondiale. Le financement du développement et la réforme des institutions multilatérales. La dette publique. La résilience, en mettant particulièrement l’accent sur la sécurité alimentaire et la transition énergétique.

Ces quatre thèmes seront au cœur de l’événement qui réunira plus de 130 experts et décideurs économiques et politiques internationaux provenant de plus de 40 pays. Parmi les participants notables, on compte des personnalités telles que Joseph E. Stiglitz, lauréat du prix Nobel d’Économie en 2001 et professeur à l’Université de Columbia, Niale Kaba, Ministre Ivoirienne du Plan et du Développement, Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice Générale de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Arlette Soudan-Nonault, Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo en République du Congo, Rebeca Grynspan, Secrétaire Générale de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), et de nombreux autres experts et gouverneurs de banques centrales.

Pour obtenir plus d’informations sur les événements et les intervenants, veuillez visiter le site web officiel : https://www.policycenter.ma/road-marrakesh-2023.

