Le top management de l’Allemand Continental, leader mondial du pneumatique, a été en ce début de semaine à Casablanca. En présence d’une palette de partenaires de la place et de représentants des médias, la direction MENA de Continental a bien voulu démontrer sa volonté de développer davantage ses activités au Maroc, un marché qu’elle qualifie de stratégique et de prometteur, compte tenu de la dynamique économique qui marque le pays ces dernières années.

Par la même occasion, les managers de Continental ont indiqué qu’au Maroc, la marque reste parmi les premiers avec une part de marché à deux chiffres et un volume de vente de plus de 3 millions de pneus VP/an. Une performance, selon eux, qui illustre encore une fois la forte présence de la marque dans un secteur pneumatique marocain de plus en plus compétitif et de plus en plus exigeant en matière d’efficacité et de qualité.

Au Maroc, Continental Tyre North Africa est présente depuis 2012, d’où elle gère les relations commerciales avec ses divers partenaires sur la région de l’Afrique du Nord et veille au développement des marques du groupe Continental. « Grâce à des partenariats solides, les ventes sur la région ont connu une croissance de près de 70 % au cours des dix dernières années. Les années à venir sont d’autant plus prometteuses pour le Maroc qui est en phase de préparation de la Coupe du Monde 2030 en lançant d’importants projets d’investissement », dit-on auprès du management de Continental.

Pour rappel, Continental a été fondé en 1871. En 2023, la société a atteint un chiffre d’affaires de 41,4 milliards d’euros et emploie actuellement près de 200 000 personnes dans 56 pays à travers le monde. Depuis plus de 150 ans, Continental compte parmi les plus importants fabricants de pneumatiques au monde. La division « Tires » (pneus) de Continental comprend les pneumatiques pour voitures, camions, autobus/autocars, véhicules industriels, deux-roues, mais aussi des solutions et services destinés aux professionnels du transport, gestionnaires de flottes et distributeurs de pneumatiques. En 2023, l’activité pneumatique du groupe Continental a généré un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros. La division Pneumatiques est implantée à travers 20 sites de production, 16 sites de développement et emploie plus de 56 000 personnes dans le monde.

Au centre de développement d’Hanovre, 1 000 scientifiques, designers et ingénieurs travaillent sur des innovations, des développements et des tests avec un objectif clair : rendre la mobilité plus sûre.

A Casablanca, les managers de Continental ont saisi l’occasion pour exprimer un souhait, à savoir être un acteur majeur de la mobilité durable : « Depuis plus d’une décennie, Continental travaille à l’amélioration de son portefeuille existant pour répondre aux exigences de tous les véhicules électriques tout en réduisant de manière durable les émissions des véhicules à combustion. En 2023, les dix plus grands fabricants mondiaux de véhicules électriques font confiance à Continental. L’objectif de Continental est de passer progressivement à 100 % de matériaux produits de manière durable dans ses produits de pneus d’ici 2050 au plus tard. D’ici 2030, plus de 40% de tous les matériaux des produits Continental Tires seront recyclés ou renouvelables ».

H.Z

Partagez cet article :