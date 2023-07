Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a inauguré, mardi, des projets de développement agricole dans la province de Figuig.

A cet égard, M. Sadiki, qui était accompagné notamment du gouverneur de la province de Figuig, Mohamed Darham, et du président du conseil provincial, Houssein Saâdaoui, a inauguré le projet de raccordement du Barrage Rkiza au réseau d’adduction à partir du barrage Sfisef.

Ce projet, qui profitera à plus de 1.360 agriculteurs des oasis de Figuig, vise le renforcement du réseau d’adduction vers la palmeraie de Figuig et ses extensions afin de subvenir aux besoins en eau d’irrigation.

D’un coût total de 51 millions de dirhams (MDH), ce projet a permis la réalisation des conduites sur une distance de 5,8 km, la construction et l’équipement des stations de filtration et des équipements de sécurité et de contrôle.

Il a également permis le raccordement des barrages Sfisef et Rkiza avec l’ancienne palmeraie via des bassins collectifs et avec la zone d’extension via des prises d’eau individuelles, contribuant ainsi à l’augmentation du rendement des dattes, l’amélioration du revenu des agriculteurs et la création des emplois.

Dans une déclaration à la presse, M. Sadiki a souligné l’importance de ce projet, qui concerne le périmètre d’irrigation aux oasis de Figuig, ajoutant qu’il permettra l’irrigation d’environ 2.100 hectares et l’alimentation de la nappe phréatique, ce qui contribuera à la pérennité de ces oasis.

Au niveau de l’exploitation agricole relevant de la coopérative Al Faiz, le ministre a donné le coup d’envoi à l’opération d’exploitation du réseau d’irrigation à partir du complexe hydrique Rkiza et Sfisef vers les palmeraies de Figuig.

D’un montant global de 5,58 millions de dirhams, le plan de développement du site SIPAM-Figuig porte notamment sur la préservation des ressources génétiques et la promotion de la biodiversité agricole locale, l’appui et la valorisation des produits agricoles locaux, la protection et la gestion durable des sols, la mobilisation et la gestion durable des ressources en eau, la culture et le patrimoine immatériel et la promotion de l’écotourisme et de l’artisanat.

LNT avec MAP

