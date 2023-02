Plusieurs conventions de partenariat ont été signées, mercredi à Rabat, entre le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et les associations œuvrant en faveur des enfants souffrant de Xeroderma, une maladie génétique caractérisée par une extrême sensibilité au rayonnement ultra-violet.

Ces conventions, paraphées par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, et les présidents de ces associations en présence du directeur de l’Entraide nationale, et la directrice par intérim de l’Agence de développement social, s’inscrivent dans le cadre de l’engagement du ministère aux côtés du tissu associatif en vue de promouvoir la situation et les droits de cette catégorie de personnes souffrant de cet handicap et alléger leurs souffrances.

Il s’agit aussi de soutenir la prise en charge de ces enfants sur les plans social, économique et médical. A cet effet, le ministère a consacré aux associations actives dans ce domaine un budget d’un million de dirhams pour l’achat de masques de protection contre les rayons ultraviolets ainsi que l’organisation de campagnes de protection et de sensibilisation pour renforcer le rôle des acteurs associatifs concernés.

L’objectif est d’élaborer une vision globale pour protéger ces enfants, alléger leur souffrance et leur permettre de vivre dignement et de mieux s’intégrer dans la vie sociale, indique-t-on auprès du ministère.

S’exprimant à cette occasion, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille a indiqué que la signature de ces conventions intervient en application des Hautes orientations du Roi Mohammed VI, « qui accorde une attention toute particulière à la question de l’enfance et de la famille, ainsi que des engagements de l’exécutif en termes de soutien aux familles ».

Ce programme dédié aux associations porte sur le soutien des familles pour l’achat des masques de protection, des lunettes et les crèmes contre les effets du rayonnement ultraviolet, la sensibilisation de la société sur le rôle des associations œuvrant pour la protection des « enfants de la lune » et l’appui de leurs familles. L’accent est aussi mis sur la lutte contre toute forme de discrimination ou de harcèlement visant ces enfants et sur le soutien de la recherche scientifique pour la fabrication des produits de protection contre la maladie Xeroderma (masques, lunettes et crèmes) au niveau local.

Mettant l’accent sur le rôle des associations de la société civile en tant que partenaire de premier rang pour atteindre ces objectifs, Mme Hayar a affirmé l’engagement de son département en faveur des droits des personnes vulnérables, dont les enfants la Lune, plus particulièrement en matière d’assistance, d’accompagnement et d’aide aux familles.

LNT avec MAP

