Plusieurs centaines d’avocats manifestent à Alger

Plusieurs centaines d’avocats en robe noire manifestent samedi dans le centre d’Alger, pour appeler à un changement de régime en Algérie, au lendemain de nouveaux cortèges monstres à travers le pays réclamant le départ du président Abdelaziz Bouteflika.

« Avocats aux côtés du peuple », peut-on lire sur des pancartes brandies par des avocats, venus de plusieurs régions du pays et rassemblés sur le parvis de la Grande Poste, bâtiment emblématique du coeur de la capitale algérienne.

« Y en a marre de ce pouvoir », « Système dégage! », ont-ils scandé en agitant des drapeaux algériens – vert et blanc, frappés de l’étoile et du croissant rouges.

Les avocats ont ensuite forcé un cordon de police pour défiler dans les rues du centre de la capitale.

Selon Me Noureddine Benissad, un des ténors du barreau d’Alger et militant des droits humains, « la famille de la défense s’est rassemblée aujourd’hui pour dire +game over+ » (la partie est finie).

Confronté depuis le 22 février à une contestation inédite, M. Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, a promis la mise sur pied à une date non précisée d’une « Conférence nationale » devant réformer le pays et élaborer une nouvelle Constitution.

Mais il a également repoussé la présidentielle prévue le 18 avril à après la fin de ladite Conférence, prolongeant de fait la durée son mandat au-delà de son expiration constitutionnelle le 28 avril.

« Nous sommes contre une transition pilotée par le système. Le changement et la transition c’est maintenant », a déclaré Me Benissad.

Avocat au barreau de Boumerdes (40 km d’Alger environ), Me Khaled Djatit est venu manifester avec sa fille de 5 ans, Fatma, qu’il porte sur ses épaules. « C’est pour nos enfants que nous manifestons (…) pour une Algérie meilleure », a-t-il dit à l’AFP.

Vendredi, les Algériens sont descendus en masse dans la quasi-totalité des régions du pays pour réclamer le départ du chef de l’Etat, de son entourage et du « système » au pouvoir en Algérie. Une foule monstre a notamment manifesté durant plusieurs heures dans le centre d’Alger.

LNT avec AFP