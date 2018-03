PARTAGER Plus d’un demi-milliard d’enfants vivent dans des pays incapables de mesurer le progrès vers les ODD

Quelque 64 pays manquent de données sur le progrès vers les Objectifs de développement durable (ODD), alors que 37 ne disposent que de données « insuffisantes », rendant indisponibles les données sur 520 millions d’enfants, a averti mercredi le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Dans son rapport, « Pour chaque enfant, des progrès à l’ère des ODD, première évaluation thématique de la performance vers la réalisation des ODD concernant les enfants », l’Unicef avertit que ce manque de données rend ces enfants complètement « non comptabilisés ».

Elle prévient que lorsque les données manquent ou sont insuffisantes, « l’ampleur du défi posé par les ODD devient énorme ». Le rapport prévient aussi que 650 millions d’enfants vivent dans des pays où au moins deux tiers des ODD seront hors de portée à défaut de progrès accélérés. En réalité, dans ces pays, « plus d’enfants pourraient faire face à des situations plus dures qu’aujourd’hui d’ici 2030 ».

« Ce que notre rapport exhaustif sur les progrès des ODD pour les enfants révèle clairement est un manque abject de données. La plupart des pays n’ont même pas les informations pour déterminer s’ils sont sur la bonne voie ou non », a martelé Laurence Chandy, Directrice de la Division des données, de la recherche et des politiques à l’Unicef, citée dans le rapport.

L’Unicef documente les progrès réalisés dans cinq volets des droits de l’enfant: la santé, l’apprentissage, la protection contre la violence et l’exploitation, un environnement sûr et l’égalité des chances. Au total 75 à 80 pc des 44 indicateurs liés à neuf ODD relatifs aux enfants manquent de données précises ou présentent un progrès insuffisant.

Par ailleurs, le rapport indique que, d’ici à 2030, dix millions d’enfants de plus mourraient de causes évitables avant leur cinquième anniversaire, 31 millions souffriraient d’un retard de croissance dû au manque de nutrition adéquate, 22 millions manqueraient l’éducation préprimaire, 150 millions de filles se marieront avant leur 18ème anniversaire, et 670 millions de personnes, dont beaucoup d’enfants, n’auront toujours pas d’eau potable.

