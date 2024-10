Les secteurs de la transition énergétique, du développement durable et des industries vertes, permettront de créer plus de 400.000 emplois d’ici 2040, conformément à la stratégie nationale de développement durable, a affirmé, lundi à Casablanca, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Intervenant lors du sommet régional « MENA YES! 2024 », dédié aux solutions d’emploi des jeunes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), la ministre a indiqué que le forum met en lumière des sujets importants, notamment l’emploi des jeunes dans les secteurs clés, en particulier dans les secteurs de la transition énergétique, du développement durable et des industries vertes.

Expliquant que ces secteurs connaissent une transformation radicale constituant de grandes opportunités d’emploi pour les jeunes talents, Mme Benali a relevé l’importance de mobiliser tous les moyens afin de trouver des solutions qui « nous mèneront à une transformation non seulement dans ces secteurs, mais aussi dans les méthodes de formation des jeunes ».

Pour la ministre, cette rencontre est un moyen de renforcer les visions et idées, notamment en ce qui concerne la modernisation des méthodes de formation pour s’adapter aux évolutions et de préparer les jeunes Marocains aux opportunités d’emploi à l’horizon 2030.

Et de conclure que son ministère gère, avec les partenaires, plusieurs instituts de formation dans les domaines des énergies renouvelables, de la transition énergétique et des mines, dans plusieurs villes du Royaume, comme Oujda, Tanger et Ouarzazate.

Le sommet « MENA YES! » a pour ambition de créer un espace de collaboration intersectorielle où chaque participant contribuera à l’élaboration de solutions innovantes pour l’emploi des jeunes dans la région MENA, en intégrant activement les jeunes.

Le programme, s’étalant sur deux jours, propose des sessions interactives, des ateliers et des tables rondes sur l’intelligence artificielle, l’économie numérique, les opportunités économiques pour les femmes et les emplois verts et circulaires, ainsi que la santé mentale et le soutien psychosocial.

LNT avec Map

