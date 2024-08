Le projet de loi de finances (PLF) pour l’exercice 2025, élaboré en conformité avec les Hautes Orientations Royales, se concentre sur quatre grandes priorités, selon la note d’orientation adressée par le Chef du gouvernement aux départements ministériels. Ces priorités sont : le renforcement de l’État social, la dynamisation de l’investissement et de la création d’emploi, la poursuite des réformes structurelles, et la soutenabilité des finances publiques.

Renforcement de l’État social

Le gouvernement entend poursuivre l’accélération de la mise en œuvre de son programme, visant à améliorer la gouvernance, optimiser les mécanismes de fonctionnement et se concentrer sur les enjeux actuels. La priorité est donnée à la promotion et à l’intégration du capital humain, considéré comme l’objectif ultime des politiques publiques du Royaume. La politique économique sera structurée autour de la promotion de l’investissement, de l’emploi, et du soutien aux secteurs porteurs pour garantir une vie décente aux familles marocaines.

Par ailleurs, le gouvernement s’engage à entamer une nouvelle phase de convergence territoriale, basée sur des mécanismes de contractualisation et des initiatives économiques créatives mises en place avec les Régions, ainsi que sur l’accélération de la mise en œuvre des programmes de développement et des schémas régionaux d’aménagement du territoire. La souveraineté hydrique, alimentaire et énergétique, ainsi que la protection du pouvoir d’achat, demeurent des priorités majeures, guidées par un leadership sectoriel inclusif visant notamment l’autonomisation des familles marocaines.

Investissement et création d’emploi

Le PLF 2025 place l’emploi au cœur de ses priorités, en mettant en œuvre une feuille de route claire basée sur une analyse exhaustive du marché du travail et des mécanismes de l’offre et de la demande. Cette feuille de route prévoit des plans d’action pour les cinq à dix prochaines années, comportant des mesures concrètes visant à soutenir l’emploi en milieu rural, restructurer les programmes actifs d’emploi, et accompagner les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

Le soutien à l’investissement public et privé sera renforcé, conformément aux Hautes Orientations Royales, avec l’objectif de doter le Royaume d’un nouveau pacte compétitif pour l’investissement. Cela implique la mise en œuvre des textes réglementaires encadrant les opérations d’investissement, l’activation des mécanismes de gouvernance pour le suivi du système d’investissement, notamment par la création de l’Observatoire national de l’investissement, et la poursuite de la réforme des centres régionaux d’investissement.

L’Exécutif continuera également de déployer les mesures de la feuille de route stratégique pour l’amélioration de l’environnement des affaires 2023-2026, notamment à travers l’amélioration du système des marchés publics, le financement collaboratif, la réduction des délais de paiement, la création d’entreprises par voie électronique, et la simplification et numérisation de plus de 45% des procédures administratives liées à l’investissement.

Réformes Structurelles

Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre de réformes structurelles, en cohérence avec l’approche intégrée des orientations sociales et économiques du PLF 2025. Dans le cadre de la réforme du système judiciaire, l’Exécutif continuera de moderniser et de développer le système juridique, de renforcer les infrastructures des tribunaux et d’améliorer les compétences du personnel judiciaire. La transition numérique de l’administration judiciaire sera également accélérée.

L’opérationnalisation de la réforme du secteur des établissements et entreprises publics, et l’activation du rôle de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’État (ANGSPE), seront des priorités. Cela inclut la réorganisation du portefeuille public et l’amélioration de sa gestion, ainsi que la réforme des secteurs clés de l’économie nationale pour garantir des services publics accessibles et de haute qualité.

Le gouvernement s’efforcera en 2025 d’accélérer la modernisation de l’administration marocaine et de la rendre plus efficace pour soutenir le développement global. L’Exécutif renforcera l’intégration entre l’État et les collectivités territoriales en soutenant la régionalisation avancée, notamment par la poursuite de l’allocation de crédits budgétaires aux régions, estimés à 10 milliards de dirhams par an, et en les accompagnant dans l’élaboration de la deuxième génération des programmes de développement régional pour la période 2022-2027.

Soutenabilité des Finances Publiques

Le PLF 2025 vise à maintenir les finances publiques sur une trajectoire soutenable avec un déficit budgétaire prévu de 4% du PIB en 2024, 3,5% en 2025, et 3% en 2026. L’endettement devrait rester en dessous de 70% du PIB d’ici 2026. Cette approche permettra de retrouver les marges financières nécessaires pour poursuivre les différents chantiers de développement tout en préservant l’investissement public.

Le gouvernement s’engage à faire du PLF 2025 une nouvelle étape dans le processus de renforcement de la soutenabilité des finances publiques, amorcé au cours des trois dernières années. Cela inclut la poursuite de la réforme de la loi organique relative à la loi de finances, l’inclusion des institutions publiques non commerciales dans le champ d’application de cette loi, la rationalisation des dépenses publiques, et l’accroissement des ressources de l’État pour financer les politiques publiques.

En conclusion, le PLF 2025 se veut reflèter les engagements du programme gouvernemental, en mettant l’accent sur la promotion de l’État social, l’investissement, les réformes structurelles, et la soutenabilité des finances publiques.

