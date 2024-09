La croissance de l’économie nationale devrait atteindre 4,6% en 2025, d’après le rapport d’exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal accompagnant le projet de loi de finances (PLF) pour l’année prochaine.

« Cette progression notable s’explique principalement par un rebond significatif de la valeur ajoutée agricole, basé sur l’hypothèse d’une campagne agricole moyenne. Parallèlement, la valeur ajoutée non agricole devrait continuer à croître à un rythme similaire à celui prévu pour 2024, » précise le rapport publié sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.

Les secteurs secondaire et tertiaire devraient renforcer leurs performances, avec des taux de croissance respectifs de 2,9% et 4,1% en 2025, ajoute le rapport.

Ce document souligne que les prévisions pour l’année à venir reposent sur diverses hypothèses liées à l’environnement national et international.

Sur le plan international, il est anticipé une croissance de la demande étrangère adressée au Maroc de 3,2%, un prix moyen du baril de Brent à 80 dollars, un taux de change Euro/Dollar à 1,085, Euro/Dirham à 10,77 et Dollar/Dirham à 9,8 en 2025.

Au niveau national, une récolte agricole estimée à 70 millions de quintaux devrait favoriser une reprise dans le secteur agricole, avec une croissance prévue de 11% de la valeur ajoutée.

En parallèle, la valeur ajoutée non agricole devrait poursuivre son expansion au rythme de l’année précédente, avec un taux de croissance de 3,7% en 2025.

Selon ce rapport, les exportations connaîtraient une légère décélération, revenant à la moyenne, et devraient augmenter de 7,1% en 2025, tandis que les importations progresseraient de 6,8%.

Du côté de la demande nationale, la croissance serait principalement portée par les exportations, qui devraient contribuer à hauteur de 3 points de pourcentage. Toutefois, cette contribution positive serait contrebalancée par la croissance des importations, entraînant un effet négatif de -3,8 points de pourcentage.

Ainsi, la contribution des échanges extérieurs à la croissance du PIB serait estimée à -0,8 point de pourcentage.

Par ailleurs, le rapport indique que la consommation finale devrait apporter une contribution significative de 3,9 points de pourcentage à la croissance, principalement grâce à l’augmentation des dépenses des ménages, qui devraient contribuer à hauteur de 2,8 points de pourcentage.

La consommation des administrations publiques devrait contribuer à hauteur de 1,1 point de pourcentage, tandis que la formation brute de capital fixe (FBCF) apporterait 0,8 point.

Ce rapport est structuré en trois parties principales : la première examine l’évolution récente de l’économie nationale dans le contexte international et les perspectives des principaux indicateurs macroéconomiques nationaux. La deuxième partie est dédiée à l’état de l’exécution budgétaire en matière de recettes, de dépenses et d’indicateurs d’endettement pour 2023 et jusqu’à fin juin 2024, ainsi qu’aux projections révisées des finances publiques pour l’année en cours. Enfin, la troisième partie met en lumière les orientations budgétaires et les perspectives macroéconomiques pour la période 2025-2027.

LNT avec MAP

