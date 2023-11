Lors de la première séance à la Chambre des représentants, la Commission des finances et du développement économique a présenté les principaux amendements du Projet de loi de finances (PLF) de l’année 2024. Ces changements incluent une réduction progressive des droits d’importation, passant de 40% à 35% le 1er janvier 2024, puis à 30% en 2025 et à 25% en 2026.

Le droit d’importation sur l’huile de palme et la graisse de coco a été réduit de 10% à 2,5%. Les importations liées au thé seront soumises à un tarif de 17,5% la première année, avec une évaluation ultérieure pour favoriser le développement du secteur de l’emballage au Maroc.

Les droits d’importation sur le lait en poudre et les produits pour nourrissons ont été abaissés de 10% à 2,5% pour préserver le pouvoir d’achat. Les smartphones largement adoptés, valant moins de 5.000 dirhams à l’importation, maintiennent un droit d’importation de 2,5%, tandis que les téléphones dépassant ce prix voient une augmentation des droits de douane.

Un droit d’importation minimum de 2,5% a été instauré sur les biens et équipements importés pour des organismes clés tels que l’Agence marocaine du sang, les groupements sanitaires territoriaux, et l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, ainsi que la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, conformément au projet de loi de finances.

LNT

Partagez cet article :