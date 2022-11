La loi de finances 2023, est au centre de l’actualité du pays ! Alors qu’elle a déjà été votée aux deux chambres parlementaires, elle doit connaître de nouveaux amendements en commission et en plénière, à la date fixée du 4 décembre prochain. Ce qu’il faut savoir, c’est que ce PLF 2023 a l’originalité, dans son élaboration, de se baser sur la Loi-cadre sur la réforme de la fiscalité résultant des Assises de la fiscalité tenues en 2019.

C’est donc une loi de finances destinée à introduire une réforme fiscale dont on entend parler depuis longtemps et dont les grands principes et objectifs sont déjà établis. Pour ce qui est du principal objectif, il est moral avant tout, parce qu’il relève de la justice fiscale ou précisément de l’équité fiscale, mot qui se réfère à certains équilibres pour l’assurer.

La notion d’élargissement de l’assiette fiscale est le second principe de la grande réforme de la fiscalité qui inspire la Loi de finances 2023. Ce qui signifie clairement que le budget de l’État doit bénéficier de plus de recettes en provenance de plus d’acteurs économiques. Pour ce faire, il faut que nous tous payons nos impôts, que les taux de ces derniers ne soient pas plus avantageux pour les uns que pour les autres. C’est pourquoi ce PLF 2023 supprime les incitations fiscales accordées à des secteurs d’activités ou des niches, comme cela a été le cas pour le secteur agricole pendant 20 ans ou encore celui à l’export ou les activités de CFC et les zones d’accélération industrielle, ZAI. De la même manière que certains taux d’impositions vont être harmonisés, unifiés et réduits à un seul. Cette grande réforme fiscale ne porte donc pas uniquement sur l’introduction de nouveaux impôts ou la correction d’autres, elle se veut instaurer également une certaine pérennité et/ou stabilité fiscales qui devraient devenir le socle de l’investissement. Car cette loi de finances très riche intervient en parallèle de la charte d’investissement sensée promouvoir des projets de grande envergure privés et publics sur la base d’incitations et d’encouragements de l’État. Cette loi de finances est aussi accompagnée par la création du Fonds Mohammed VI pour l’investissement qui sera tout simplement le bras armé de l’État pour assurer le financement de l’investissement dans notre pays.

Pour revenir aux mesures de la Loi de Finances 23, la plus importante réforme qui supplante les autres, est certainement celle de l’impôt sur les sociétés, l’IS. En effet, cet impôt porte sur l’activité économique et la création de richesse des entreprises. Or, l’on sait que les TPME s’imposent en nombre important et qu’aujourd’hui elles sont soumises à un impôt sur bénéfices, aux taux différents selon le montant de leurs résultats. Le projet de réforme de cet impôt initié par la Loi de finances 23 va en unifier le taux d’imposition à 20% pour la majorité des entreprises, contre 31%, le maximum actuel. Avec la précision de taille que ce taux normal unifié de droit commun sera applicable à toutes les sociétés, y compris les sociétés ayant le statut CFC et celles exerçant leurs activités dans les Zones d’Accélération Industrielle (ZAI). Et ce, sur la base du résultat fiscal global sans distinction entre la partie du chiffre d’affaires local et partie du chiffre d’affaires à l’export. Certes, cette baisse de 11 points de l’IS sera amortie en 4 ans pour l’équilibre des comptes publics. Même si les sociétés réalisant un bénéfice net égal ou supérieur à 100 millions de dirhams seront soumises à un taux de l’IS de 35%, tandis que les banques, Bank Al Maghrib, la Caisse de Dépôt et de Gestion et les entreprises d’assurances et de réassurance seront à 40 %.

L’autre impôt très ciblé par la Loi de finances en question est l’Impôt sur le revenu des personnes physiques. Car seuls les 70% d’entre elles qui sont salariées et prélevées à la source payent leur IR correctement, pour toutes les autres catégories ce n’est pas le cas.

Une illustration de ce constat a été faite par l’enquête de la DGI sur la profession des avocats qui a conclu que moins de la moitié est fiscalement identifiée et que moins de 10% payent leur dû à l’État.

De fait, la réforme porte sur l’introduction d’un IR, prélevé à la source sur toutes les factures des personnes morales ou physiques exerçant une profession libérale avec une régularisation à la clé en fin d’année.

De façon générale, la loi-cadre portant réforme fiscale introduit l’application progressive du principe de l’imposition du revenu global des personnes physiques, en réinstaurant l’imposition du revenu global annuel de ces personnes selon les taux du barème progressif d’IR, avec application de la retenue à la source. C’est ainsi que désormais leurs clients devront procéder à la retenue à la source de 10% sur leur facturation. L’obligation de dépôt de la déclaration du revenu global sera obligatoire pour certains revenus. Enfin, un grand changement intervient pour le régime de l’auto-entrepreneur et de la contribution professionnelle unifiée, CPU. En effet, l’avantage accordé aux contribuables dans le cadre des régimes de l’auto-entrepreneur et de la CPU sera encadré, en imposant le surplus du chiffre d’affaires annuel des prestations de services qui dépasse 50 000 dirhams réalisé avec le même client, par voie de retenue à la source effectuée par ce dernier au taux libératoire de 30%.

Pour ce qui concerne les revenus des professions libérales, la réforme porte sur leur imposition par retenues à la source au détriment des déclarations volontaires. L’objectif est de permettre à l’administration fiscale de mieux cerner leurs revenus conformément au principe de l’équité à la base de la réforme de la fiscalité incarnée par la loi de finances 2023.

Dorénavant chacun sait à quoi se tenir !

Afifa Dassouli

Partagez cet article :