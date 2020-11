PARTAGER PLF 2021 : Nouvelle possibilité d’annuler les pénalités et majorations de retard

La Chambre des représentants a adopté à la majorité, vendredi en séance plénière, le projet de loi de finances (PLF) n°65.20 au titre de l’exercice 2021.

Parmi les amendements retenus, il faut noter la mise en place d’une amnistie supplémentaire sur les pénalités, majorations de retard, amendes et frais de recouvrement des impôts, taxes et redevances, prévus par le CGI et restés impayés jusqu’au 31 décembre, de même que les impôts abrogés et ayant fait l’objet d’une procédure de recouvrement avant le 1er janvier 2020.

Aucune démarche particulière n’est nécessaire pour profiter de ce dispositif, il s’agira simplement de s’acquitter du principal de la créance avant le 1er juillet 2021. L’annulation des pénalités, majorations de retard et autres frais sera alors enclenchée après paiement du principale. A noter que ceci ne concerne pas les pénalités, majorations et frais de recouvrement relatifs aux impôts ayant fait l’objet d’une procédure de rectification et ayant débouché sur un accord à l’amiable écrit et adossé à l’émission de l’impôt. Il sera possible de bénéficier d’une réduction de 50% de ces pénalités et majorations en s’acquittant des 50% restants avant le 1er juillet 2021.

LNT