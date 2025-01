Planet Sport, distributeur officiel de PUMA au Maroc, a annoncé un partenariat avec l’artiste marocain Dizzy DROS. Cette collaboration fait de Dizzy DROS le premier ambassadeur officiel de la marque PUMA en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, rejoignant ainsi une liste d’artistes internationaux associés à l’équipementier.

Ce partenariat illustre l’engagement de PUMA et Planet Sport à promouvoir la créativité et la culture locale dans la région MENA, affirme-t-on auprès des partenaires. « Nous sommes ravis de collaborer avec Dizzy DROS, dont l’énergie et le talent correspondent parfaitement à l’esprit de PUMA et de Planet Sport », a déclaré Yassine Mejbar, directeur marketing de Planet Sport.

De son côté, Dizzy DROS a exprimé sa fierté « Devenir le premier ambassadeur officiel de PUMA dans la région est un honneur. Je suis enthousiaste à l’idée de représenter une marque qui valorise l’originalité et la détermination, et de collaborer avec Planet Sport pour inspirer la jeunesse marocaine ».

