L’accueil durable des enfants dans une famille aimante est sans aucun doute la solution la plus adaptée.

La mise en œuvre d’un système de kafala rénové, adapté à l’évolution de la société marocaine et conforme aux engagements internationaux du Maroc en faveur des droits de l’enfant, permettrait d’améliorer la prise en charge des nombreux enfants abandonnés quotidiennement dans notre pays, en encourageant les candidats à la parentalité à assumer durablement et sereinement ces responsabilités familiales.

La kafala doit avant tout s’entendre comme une mesure de protection de l’enfance, qui, non seulement devrait assurer le respect des droits de l’enfant par son intégration pleine et durable dans famille kafile, mais également lui garantir un bien-être matériel, psychologique et émotionnel, grâce aux liens qui se créent entre les enfants makfouls et les familles kafiles.