La deuxième édition du salon Petrolia Expo qui se tiendra du 23 au 25 janvier 2025 au Centre Mohammed VI des Expositions à El Jadida, reste parmi les rendez-vous internationaux les plus importants dans le domaine de l’énergie.

Le salon vise à offrir une plateforme stratégique réunissant les grandes entreprises du secteur, les institutions académiques et les experts venus des quatre coins du monde pour débattre de l’avenir de l’énergie et présenter les dernières innovations et technologies dans les domaines du pétrole, du gaz, des énergies renouvelables et de la logistique. Cette seconde édition ambitionne de renforcer son rayonnement à l’international.

‘‘Petrolia Expo 2025’’ prévoit d’accueillir plus de 6 000 visiteurs et d’enregistrer la participation de 100 exposants, représentant un panel prestigieux d’entreprises nationales et internationales. Pour l’organisation, l’événement sera également l’occasion de débattre des grandes mutations du secteur énergétique, en collaboration avec le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, et en présence de personnalités de renom, notamment Nouara Al-Fassam, ministre koweïtienne du Pétrole, et Jamal Issa Al-Loughani, SG de l’Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole (OPAEP), ainsi que des ministres et responsables marocains.

Le Koweït sera à l’honneur en tant qu’invité spécial de cette édition, qui accueillera également des diplomates et experts internationaux issus de pays tels que la France, l’Allemagne, l’Espagne et les États du Golfe. Par ailleurs, la diaspora marocaine apportera sa contribution à travers des personnalités ayant marqué leurs domaines respectifs : Colonel Hakim Ben Moussa, expert en armes de destruction massive et sécurité industrielle, et chef des équipes de secours de la protection civile aux États-Unis ; Bachir Boukhroua, chef du département des systèmes de données économiques au Fonds Monétaire International (FMI) à Washington ; Kawtar Hafidi, physicienne nucléaire et directrice du Laboratoire National d’Argonne aux États-Unis ; Mohamed Madouani, expert en intelligence artificielle et en science des données ; et Rachid Yazami, scientifique et inventeur marocain reconnu pour ses travaux révolutionnaires sur la batterie lithium-ion.

Amin Abdeljalil, DG de la société Petrolia, explique que l’organisation de cette deuxième édition de Petrolia Expo 2025 illustre l’engagement des professionnels à renforcer le secteur énergétique marocain et à en faire une plateforme d’intégration et de coopération internationale.

Et d’ajouter que « ce salon représente une occasion unique pour les entreprises et les acteurs de partager leurs expertises et d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration, tout en mettant l’accent sur l’innovation et la transition vers les énergies propres. Nous aspirons également à renforcer notre ouverture sur les marchés africains et arabes, en ligne avec la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui vise à positionner le Maroc comme un hub régional pour l’énergie et l’investissement durable ».

De son côté, M. Ahmed Alaoui, DG du salon, a promis une seconde édition riche et diversifiée, abordant plusieurs axes stratégiques.

Au salon, un espace “Village de l’Innovation” sera notamment mis en place pour accueillir les projets créatifs portés par des étudiants et chercheurs, afin de promouvoir la recherche scientifique et les technologies respectueuses de l’environnement. Des prix seront décernés aux projets les plus impactants, accompagnés d’un soutien pour leur développement, témoignant ainsi de l’engagement du salon en faveur de l’innovation et du lien entre les milieux académiques et industriels.

Le salon verra également la participation d’entreprises leaders, d’universités et d’établissements de renom, afin de soutenir la recherche scientifique et encourager des solutions innovantes dans les domaines des énergies renouvelables et de l’économie verte.

Selon l’organisation, Petrolia Expo se veut ainsi une opportunité exceptionnelle pour favoriser la coopération entre entreprises, institutions et chercheurs, et pour proposer des solutions concrètes répondant aux besoins du secteur énergétique, tout en soutenant le développement durable au Maroc et dans le monde.

H.Z

