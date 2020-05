par AL |







PepsiCo fait don de 1 million de DH à la Banque Alimentaire du Maroc

PepsiCo à travers sa branche philanthropique The PepsiCo Foundation et son partenaire embouteilleur Varun Beverages Morocco, vient d’annonce un don de 1 million de dirhams à la Banque Alimentaire afin de soutenir les communautés les plus touchées par la pandémie au Maroc.

Ce don a permis à la Banque Alimentaire de remettre 44 tonnes de denrées à plus de 1 600 familles rurales, ainsi que 95 tonnes de boissons qui ont bénéficié à plus de 10 000 personnes dans le besoin dont 4 500 sans-abris. Cette initiative fait partie des objectifs de PepsiCo, à savoir : servir plus de 50 millions de repas dans le monde, conformément à la campagne #GiveMealsGiveHope, et fournir les ressources de base nécessaires pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

« La Banque alimentaire au Maroc joue un rôle très important à l’heure actuelle pour alléger les conditions que vivent des milliers de familles et nous sommes fiers de notre capacité à les soutenir pour faire en sorte que le Maroc surmonte les difficultés et les défis de la situation actuelle », affirme Amer Sheikh, président et directeur général de PepsiCo au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Pakistan.

De son côté, Salaheddine Mouaddib, directeur général de Varun Beverages Morocco a déclaré que cette crise sans précédent exige que tout le monde soit sur le pont, et les entreprises ont un rôle important à jouer pour venir en aide aux plus vulnérables. « L’alimentation est au cœur de notre action, et nous pensons que la meilleure façon de soutenir les populations en cette période difficile est de mettre à profit notre expertise et nos capacités pour permettre à ceux qui en ont le plus besoin d’avoir accès à des produits alimentaires », souligne-t-il.

Sanae Bennesser Alaoui, directrice exécutive de la Banque Alimentaire, affirme pour sa part que cette donation a permis de venir en aide à plus de 11 600 personnes dans le besoin.

LNT