Pressé par la coalition de l’opposition, menée en particulier par l’extrême-gauche, Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, devait détailler sa politique étrangère, en particulier en ce qui concerne le Maroc et les conclusions de la récente rencontre de haut-niveau, ce mercredi devant le Congrès des députés.

Le Maroc est un pays »ami’’ et un ‘’allié fondamental’’ pour la sécurité et le développement économique de l’Espagne, a affirmé à cette occasion M. Sanchez.

‘’Le Maroc est un pays ami, un allié fondamental pour le développement économique de l’Espagne et notre porte d’entrée vers l’Afrique, ainsi qu’un allié fondamental pour notre sécurité et dans la gestion de l’immigration ordonnée dans notre pays et sur le continent européen’’, a souligné M. Sanchez devant le Congrès.

‘’L’Espagne et le Maroc ont adopté, en avril 2022, une feuille de route avec des objectifs clairs. Dans ce contexte, le travail réalisé au cours de l’année écoulée a donné lieu à un bilan très positif’’, a fait observer le président du gouvernement espagnol, assurant que les deux pays ont ouvert ‘’une nouvelle étape sur des bases beaucoup plus solides’’.

Dans ce contexte, M. Sanchez s’est dit ‘’convaincu’’ que les objectifs de la dernière Réunion de Haut Niveau, tenue en février dernier à Rabat, ‘’ont été largement atteints’’, rappelant que cette rencontre a permis la conclusion d’une vingtaine d’accords bilatéraux.

Depuis la signature de la Déclaration Conjointe en avril 2022, les liaisons maritimes et aériennes ont été reprises, l’Opération Marhaba a été organisée avec succès et les discussions pour rétablir la ligne maritime Tarfaya-Fuerteventura ont été relancées, a-t-il cité.

Par ailleurs, M. Sanchez s’est félicité de la coopération bilatérale en matière migratoire, relevant que les résultats de la ‘’bonne gestion’’ de cette question sont ‘’éloquents’’.

‘’Aujourd’hui, la route atlantique est la seule route en Europe qui diminue dans un contexte d’augmentation générale de la migration irrégulière vers le continent européen’’, a fait noter le président du gouvernement espagnol, précisant que lors du premier trimestre de 2023, les arrivées de migrants irréguliers ont chuté de 63% aux îles Canaries, tandis qu’en Grèce et en Italie, elles ont augmenté de 95% et de 300% respectivement.

En ce qui concerne la coopération économique et commerciale, M. Sanchez a indiqué que le niveau des exportations entre l’Espagne et le Maroc a approché les 12 milliards d’euros en 2022, ajoutant que cette tendance se consolide de plus en plus.

‘’Pour la première fois dans l’histoire de la démocratie de notre pays, nous avons la grande opportunité de placer les relations entre l’Espagne et le Maroc sous le signe d’une coopération authentique et mutuellement bénéfique’’, a soutenu M. Sanchez, soulignant que ‘’la relation stratégique avec le Maroc est basée sur le respect mutuel, l’absence d’actions unilatérales et le respect systématique des accords’’.

Sur la base de la nouvelle feuille de route, adoptée le 7 avril 2022 à l’occasion de la visite de Pedro Sanchez au Maroc, à l’invitation du Roi Mohammed VI, les deux pays se sont engagés, entre autres, à traiter les sujets d’intérêt commun dans un « esprit de confiance et dans la concertation’’, tout en réactivant les groupes de travail créés entre les deux pays pour relancer la coopération bilatérale multisectorielle.

LNT avec MAP

