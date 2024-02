Le Président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, est arrivé, mercredi au Maroc, dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié au Royaume. A son arrivée à l’aéroport Rabat-Salé, M. Sanchez, qui est accompagné du ministre espagnol des Affaires étrangères, M. José Manuel Albares, a été accueilli par le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch. Après avoir passé en revue un détachement des Forces Royales Air qui rendait les honneurs, M. Sanchez a été salué par le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, M. Mohamed Yacoubi, le Président du Conseil communal de Salé, M. Omar Sentissi, le chargé d’affaires à l’ambassade d’Espagne à Rabat, M. Borja Montesinos, et l’ambassadeur du Maroc à Madrid, Mme Karima Benyaich.

« Un avenir prometteur »

Les relations stratégiques maroco-espagnoles, fondées sur la confiance mutuelle et des valeurs partagées, sont promises à un avenir « prometteur », a affirmé, mercredi, le Centre d’études hispano-marocaines. « Rabat et Madrid entretiennent des relations stratégiques et mutuellement avantageuses », a souligné le président du Centre, Miguel Angel Puyol Garcia, dans une déclaration à la presse, relevant que « la visite au Maroc du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez permettra de les consolider davantage au service des deux pays amis et voisins ».

« Les deux pays, qui œuvrent à consolider un partenariat modèle guidé par des intérêts communs, sont déterminés à aller de l’avant dans leur coopération exemplaire basée sur la compréhension, le bon voisinage et le respect mutuel », a noté M. Puyol. Mettant en exergue « la concertation régulière et permanente à tous les niveaux » entre les gouvernements et les responsables des deux pays, le président du Centre d’études hispano-marocaines, basé à Saragosse, a ajouté que la visite de M. Sanchez au Maroc « va donner un nouvel élan à la dynamique vertueuse » que connaissent les relations bilatérales depuis l’adoption de la Feuille de route maroco-espagnole en avril 2022, à l’occasion de la visite de M. Sanchez dans le Royaume, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI. Cette feuille de route a permis notamment de libérer les énergies dans plusieurs domaines de coopération et de stimuler les échanges économiques bilatéraux, consacrant ainsi la position de l’Espagne en tant que premier partenaire commercial du Maroc. En 2023, le volume total des échanges maroco-espagnols a atteint 17,4 milliards d’euros, en progression de +7% par rapport à l’année 2022.

LNT

