Les résultats de l’implémentation de l' »Index de performance de la démocratie participative pour une transition verte résiliente et inclusive » (PDI 4 GRI) ont été présentés jeudi à Casablanca. Cet index, appliqué dans plusieurs collectivités territoriales de la région Casablanca-Settat, met en lumière les efforts déployés pour une transition écologique tout en identifiant les défis persistants.

L’étude souligne la nécessité d’une vision partagée du développement urbain à l’horizon des 5, 10 et 20 prochaines années, reposant sur une collaboration entre les décideurs locaux et les citoyens. Ce projet, développé par l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD) sur la période 2023-2024, vise à mesurer la participation citoyenne dans l’intégration des exigences climatiques, énergétiques et environnementales dans la gestion territoriale.

Hassan Agouzoul, expert associé au projet, a mis en avant l’importance pour les collectivités locales d’adopter des approches axées sur l’efficience énergétique, la gestion des déchets et la promotion d’une mobilité durable. Il a précisé que ces mesures ne nécessitent pas forcément de ressources financières considérables, mais reposent sur l’intelligence collective et territoriale.

L’index souligne également la nécessité de développer des plateformes numériques offrant des informations actualisées sur les services municipaux et les opportunités économiques, sociales et culturelles. En outre, les recommandations préconisent une amélioration des indices de durabilité urbaine, notamment par la digitalisation et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans des secteurs tels que le transport, la santé et la gestion des déchets.

Selon Abderrahim El Ksiri, membre de l’AMCDD et coordinateur du projet, l’index a été appliqué en 2023 dans dix communes de la région Casablanca-Settat. Cette initiative prend en compte la diversité des communes et leurs spécificités environnementales et énergétiques. L’objectif est d’évaluer la conformité des collectivités aux critères des villes durables dans cinq domaines clés : l’eau, le transport, les espaces verts, la gestion des déchets et la démocratie participative.

Le PDI 4 GRI a été réalisé par l’AMCDD, qui regroupe plus de 800 associations, en partenariat avec le ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, la Direction Générale des Collectivités Territoriales, l’Agence Belge de Développement (Enabel) et avec le soutien de l’Union européenne.

LNT

