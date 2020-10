PARTAGER PCNS : « La Démondialisation », thème de la 9e édition des Dialogues Stratégiques

Le Policy Center for the New South (PCNS) et HEC Center for Geopolitics organisent, mardi à Rabat et à Paris, la 9e édition des Dialogues Stratégiques, sous le thème « la Démondialisation », a indiqué un communiqué du Policy Center.

Le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 a fait de la 9e édition des Dialogues Stratégiques, une « édition spéciale », note le communiqué, qui précise que les débats se tiendront à Paris et à Rabat et pourront être suivis en ligne sur les pages Facebook, Twitter et YouTube du Policy Center for the New South.

Cette plateforme d’analyse et d’échange réunit des experts, des chercheurs provenant de différents think-tanks et du monde académique, des praticiens, ainsi que des décideurs politiques qui tenteront de répondre aux questions suivants : Quelles sont les causes profondes de ladite démondialisation ? Comment cela pourrait-il influer sur le commerce international et la croissance économique, ainsi que sur la sécurité internationale et régionale ? Et quels acteurs sont prêts et capables d’écrire les règles du XXIe siècle ?, détaille le communiqué.

La 9e édition des Dialogues Stratégiques sera marquée par la participation de plusieurs intervenants, tels que François Baroin, ancien ministre de l’économie et des finances français, Eugène Berg, ancien ambassadeur de la république française, et les Senior Fellow du Policy Center, Fathallah Oualalou, ancien ministre de l’économie et des finances du Maroc, Mohammed Loulichki, ancien ambassadeur du Royaume auprès des Nations Unies, Larabi Jaidi, économiste et membre de la Commission spéciale sur le modèle de développement, ou encore Nouzha Chekrouni, ancienne ministre de la femme et la famille et ancienne ambassadrice du Royaume, fait savoir la même source.

Lancé en 2014 à Rabat avec plus de 40 chercheurs associés du Sud comme du Nord, le Policy Center for the New South offre une perspective du Sud sur les enjeux des pays en développement. Il vise à faciliter les décisions stratégiques et les politiques publiques relevant de ses principaux programmes : Afrique ; géopolitique et relations internationales ; économie et développement social ; agriculture, environnement et sécurité alimentaire ; et matières premières et finance.

Depuis 2016, le Policy Center for the New South, en partenariat avec le HEC Center for Geopolitics dirigé à Paris par Pascal Chaigneau, organisent chaque année deux éditions des « Dialogues stratégiques ».

LNT avec CdP