Paul Maroc, filiale de Delior Group, a aujourd’hui un quart de siècle au Maroc. En ce début de semaine, à Casablanca, dans la mythique villa Zevaco, le représentant de l’enseigne française au Maroc a célébré une aventure qui a connu un franc succès. 25 ans après, Paul Maroc a réussi à s’imposer comme le leader du secteur avec 35 points de vente et l’ambition d’en atteindre 70 d’ici 2028.

Mehdi Bahraoui Jazouli, l’homme à l’origine de l’arrivée de Paul au Maroc, explique que Paul Maroc est « la plus marocaine des enseignes françaises, grâce à une stratégie d’adaptation et d’innovation constante, soutenue par une excellence opérationnelle et une écoute attentive des attentes du marché ».

Et de poursuivre que Paul Maroc a su réinventer le modèle original pour en faire une véritable réussite locale, portée par une démarche d’audace créative : « L’innovation produit, nourrie par l’héritage de Paul France, est pilotée par un centre de recherche composé exclusivement de chefs marocains, toujours à l’écoute des attentes et exigences des consommateurs locaux. Dès 1998, l’enseigne a introduit le concept avant-gardiste du Bakery-Café, offrant des mets raffinés tout au long de la journée dans une atmosphère conviviale et authentique ».

Dans la même lignée, on indique également qu’en 2020, Paul Maroc s’affirme comme pionnier de la digitalisation dans son secteur, devenant la première enseigne de boulangerie-pâtisserie au Maroc à proposer un service de livraison via la market place Glovo. En mars 2023, l’enseigne franchit une nouvelle étape en lançant la première application marocaine de delivery dédiée à la boulangerie et à la restauration. Aujourd’hui, Paul Maroc présente la version 2.0 de cette application, plus intuitive et enrichie de fonctionnalités telles que le Wallet, un porte-monnaie digital, et le Click & Stay, une option innovante qui permet de commander sur place, via l’application. L’application Paul Maroc propose également un programme de fidélité exclusif. Ces innovations renforcent la position de l’enseigne en tant que pionnier de la FoodTech.

Cette dynamique s’accompagne d’une ambitieuse stratégie d’expansion. En 2024, PAUL Maroc prévoit l’ouverture de 10 nouveaux points de vente, portant à 35 le nombre total de magasins à travers 7 villes du royaume. D’ici 2028, l’enseigne prévoit de s’implanter dans 7 nouvelles villes, atteignant ainsi 70 points de vente et consolidant sa présence sur le territoire marocain.

Pour rappel, en 1998, l’enseigne Paul s’installe au Maroc grâce à Mehdi Bahraoui Jazouli. Nichée dans le quartier de l’Agdal à Rabat, la première boutique a introduit le concept de bakery-café dans le pays.

H.Z

