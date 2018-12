PARTAGER Le patron des patrons marocains reçu par le PM Mauritanien

En marge du Forum économique Mauritanie-Maroc, M. Salaheddine Mezouar a été reçu hier, lundi 17 décembre, en audience par le Premier Ministre Mauritanien. Cette rencontre a permis de rappeler l’importance des liens fraternels unissant les deux pays et la nécessité de renforcer la coopération économique Maroco -Mauritanienne.

M. Mezouar a souligné que ce Forum économique, premier du genre, revêt une importance capitale pour la CGEM et a souligné la volonté des entrepreneurs marocains de construire des partenariats gagnants gagnants avec les acteurs locaux. Le Président de la CGEM a salué les efforts du Gouvernement en termes de développement économique et d’infrastructures et a souligné le dynamisme du secteur privé mauritanien.

M. Ouled Bachir, quant à lui, a mis l’accent sur l’importance d’impulser une plus grande coopération entre les deux pays et a souligné le rôle clé du secteur privé pour accompagner les transformations et les politiques de développement en Mauritanie. Il a également appelé les entreprises des deux parties à saisir les opportunités de collaboration et de co-investissement qui s’offraient à elles.

A l’issue de cette séance de travail, il a été convenu d’organiser le prochain Forum économique Maroc-Mauritanie en 2019 au Maroc, en marge de la Haute Commission Mixte.

Cette audience s’est déroulée en présence de SEM. Hamid Chabar, Ambassadeur du Maroc en Mauritanie, M. Saïd Alj, Président du Comité d’Affaires Maroc-Mauritanie et M. Laaziz Kadiri, Président de la Commission Diplomatie économique, Afrique et Sud-Sud.