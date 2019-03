PARTAGER Participation remarquée d’Accent Maroc au Mobile World

DBM Maroc, entreprise marocaine spécialisée dans la fabrication de smartphone, PC et tablette Accent a été du 25 au 28 février à Barcelone à l’occasion du Mobile World Congress. Une occasion également d’échanger avec les grands de la téléphonie mobile et de s’inspirer de tout ce qui fait en la matière sur le plan technologique.

A Barcelone, c’était l’occasion aussi pour DMB Maroc de dévoiler le nouveau-né de la marque, le Accent A8 Plus. Ce smartphone d’une élégance et d’un design finement et légèrement conçu, n’a rien à envier aux autres marques mondiales, dit-on auprès des responsables d’Accent Maroc, qui se sont dit fiers de lancer ce nouveau modèle à un public composé essentiellement d’experts de la téléphonie mobile. Le nouveau A8 Plus est doté d’un écran 5,7 pouces haute définition, permettant à ses utilisateurs de visionner des films en format cinéma et de profiter de chaque moment, grâce à sa belle qualité d’imagerie et une lecture vidéo des plus correctes. Ce téléphone dispose d’un processeur optimisé pour une navigation plus fluide et permet la préservation totale de toutes les données internes, photos et applications sans le moindre risque… Le smartphone dispose aussi d’une technologie de reconnaissance faciale pour identifier le visage et les traits en regardant bien entendu l’écran pour le déverrouiller en toute sécurité.

A Barcelone, l’entreprise marocaine a saisi l’occasion pour dévoiler trois valises numériques comprenant des PC et des tablettes à même de garantir à tous l’accès aux NTIC. Ces valises numériques sont destinées particulièrement aux professionnels de l’enseignement dans le cadre des efforts de DBM Maroc de développer les classes numériques.

Il est important de rappeler qu’en 2012, Accent-Education s’est engagé pour un environnement éducatif en adéquation avec son époque, l’ère digital, en intégrant des classes numériques dans de nombreuses écoles marocaines, avec la coopération du ministère de l’Education Nationale et la Formation Professionnelle. Pour le PDG de DBM Maroc, Abdelkrim Mazouzi, la ‘‘Solution Accent Education’’ a pour objectif d’améliorer la qualité de la formation de l’enseignement et redimensionner la place de l’élève en stimulant son esprit critique et l’invitant ainsi à débattre, penser et répondre à travers les outils qui l’entourent : ‘‘DBM Maroc donne une très forte importance au développement du secteur de l’éducation, convaincue qu’en donnant à nos élèves la possibilités d’apprendre les matières autour de leur environnement multi médiatique, nous garantissons un apprentissage plus significatif’’.

Pour rappel, DBM Maroc produit annuellement 500 000 smartphones, 400 000 tablettes et 100 000 PC. Concernant ses partenaires, le patron fondateur de la marque Accent souligne qu’en plus du réseau national, l’entreprises est partie à la conquête de certains pays africains, notamment le Sénégal, le Gabon, l’Ethiopie, le Niger, et d’autres pays sont en cours de négociation. Néanmoins, M. Mazouzi tient à préciser qu’il n’est pas facile de s’assurer un positionnement dans des pays pareils, dont l’importance de la logistique et du réseau de distribution. Le MWC de Barcelone a été une opportunité d’ancrer davantage l’ambition internationale de la marque marocaine Accent.

H.Z