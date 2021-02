L’heure est à l’optimisme sur le front de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus dans notre pays.

En effet, tous les indicateurs, selon les données publiées par le Ministère de la Santé, sont à la baisse, tant au niveau du taux de reproduction du virus, (RO de 0,80), qu’à celui de la courbe épidémiologique hebdomadaire qui, au 31 janvier dernier, avait chuté de 26,4%.

Les cas actifs ont diminué de 22%, ceux en réanimation de 20,4% alors qu’on enregistre moins de 900 nouveaux cas d’infection par jour et un nombre de décès quotidien largement inférieur à trente.

C’est incontestablement le fruit des mesures restrictives décidées par les autorités depuis le 23 décembre dernier et qui viennent d’être prolongées de deux semaines.

Couvre-feu, fermeture des établissements où la promiscuité est de mise, interdiction des déplacements entre les villes et entre les régions, mais aussi responsabilisation des citoyens ont manifestement permis de combattre efficacement la progression du Covid-19 et ce bilan est incontestablement à porter au crédit des autorités publiques, notamment celles en première ligne, Ministères de l’Intérieur et de la Santé principalement.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le pays est désormais en phase concrète de vaccination depuis pratiquement une semaine après le lancement symbolique et hautement significatif de la campagne officielle par SM le Roi Mohammed VI.

Les résultats sont d’ailleurs déjà probants puisqu’un bilan, établi au 2 février au soir, faisait état de la vaccination de 260 000 citoyens inscrits sur les listes prioritaires.

On remarque, au demeurant, que le déroulement de cette campagne se fait dans des conditions optimales d’organisation, de respect des gestes barrières, de mobilisation des personnels dédiés, de disponibilité des sites dévolus à cette opération d’ampleur nationale.

Très peu de cas de passe-droits ou de « piston » ont été détectés et, fort heureusement, traités avec la plus grande diligence et une sévérité nécessaire par les autorités encadrantes.

C’est bien la preuve, si besoin est de l’administrer, que l’ordre et le respect des procédures sont parfaitement respectés et appliqués lorsqu’existe la volonté de se conformer aux instructions dédiées à un déroulement ordonné et conforme aux décisions officiellement annoncées.

En ces circonstances donc, on évitera de porter des jugements hâtifs ou mal inspirés sur la rapidité du processus de vaccination, sur l’éventuel (et hypothétique) retard que l’on pourrait enregistrer sur le rythme de livraison des lots de vaccins, en une mauvaise duplication des avatars qui sont aujourd’hui dénoncés en France.

Il nous suffit de savoir que la campagne a bien commencé, que les gens sont aussi confiants que convaincus de la nécessité de se faire vacciner et que les responsables publics assurent que les choses iront en s’accélérant, conformément aux engagements pris.

L’occasion, ô combien primordiale, est offerte au peuple marocain d’en finir au plus vite avec la pandémie, alors, de grâce, évitons de cracher dans la soupe !

Fahd YATA

Partagez cet article :