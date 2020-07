PARTAGER Palmeraie Rotana Resort dévoile son programme « Rotana Safe Space »

Palmeraie Rotana Resort de Marrakech, en gestion depuis le 4 mars 2020 par la société internationale Rotana dont le siège social est aux Émirats Arabes Unis, lance son nouveau programme de santé et de sécurité « Rotana Safe Space ». Palmeraie Rotana Resort a établi plusieurs mesures et protocoles adaptés à l’ensemble de ses établissements, en collaboration avec les autorités locales, comprenant le dépistage et la formation de son personnel, afin de garantir des conditions de séjour optimales ainsi que des offres exceptionnelles pour ses hôtes.

‘‘Comprenant que les attentes des consommateurs ont radicalement changé depuis l’épidémie mondiale de COVID-19, l’initiative se concentre sur ce que les clients apprécient le plus aujourd’hui — une expérience d’accueil sans contact tout au long de leur séjour à l’aide d’outils tels que l’application Rotana ou leurs propres appareils mobiles et des pratiques de nettoyage et de désinfection considérablement améliorées certifiées par Ecolab, fournisseur de technologies et de services de l’eau, de l’hygiène et de l’énergie. Rotana s’est également associée à SGS, une société d’inspection, d’essais, de vérification et de certification, pour surveiller et vérifier les procédures de propreté et d’hygiène dans chaque établissement’’, explique-t-on auprès de l’établissement, notant que Rotana continue de surveiller de près la pandémie de COVID-19 à mesure qu’elle évolue, tant à l’échelle mondiale que sur chaque marché où elle opère, et examinera ou adaptera les procédures en conséquence et conformément aux conseils et aux lignes directrices des autorités locales.

L’établissement a également déployé une multitude de services sans contact, de l’enregistrement en ligne, check-out, menus et réservations de restaurants à des options de repas emballés à emporter, ainsi que des options flexibles de nettoyage de la chambre pour que les clients se sentent le plus à l’aise que possible. Dans le contexte actuel, le Palmeraie Resort Rotana a lancé une offre inédite “ Thank you heroes” dédiée aux médecins et aux personnels soignants afin de leur rendre hommage et de les remercier pour leur contribution durant cette période inédite. Pendant toute la crise sanitaire liée au COVID-19, le Palmeraie Resort Rotana s’est engagé à travers plusieurs actions dont la mise à disposition des chambres pour les personnes rapatriées ainsi que la restauration.

HZ