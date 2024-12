Mastercard Move et le Groupe BCP ont annoncé, mardi, un partenariat visant à améliorer les paiements transfrontaliers.

« En collaboration avec Mastercard, le Groupe BCP utilisera les capacités de transfert d’argent de Mastercard Move pour optimiser les paiements transfrontaliers destinés à ses clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises. Ce partenariat vise à offrir des paiements transfrontaliers quasi instantanés, traçables, sécurisés et rentables vers et depuis les nombreux marchés où le Groupe BCP est présent en Afrique », précise Mastercard dans un communiqué.

Cette initiative reflète la vision commune des deux organisations de proposer des solutions financières inclusives et innovantes qui optimisent les opérations de transfert tout en réduisant les coûts de transaction pour les utilisateurs finaux, fait savoir la même source.

Elle illustre également l’engagement fort du Groupe BCP à répondre aux besoins des consommateurs et des entreprises de la région. « Nous sommes ravis de nous associer à Mastercard pour répondre aux besoins réels des populations dans nos différents pays de présence en Afrique. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la relation stratégique entre le Groupe BCP et Mastercard ; elle témoigne de notre engagement à offrir des services de paiement de premier ordre et à encourager l’innovation dans le secteur bancaire africain », a indiqué Kamal Mokdad, directeur général de la BCP et de l’International, cité par le communiqué.

Et d’ajouter : « En plus d’améliorer l’expérience client, les nouvelles solutions proposées soutiendront la croissance économique de notre région en facilitant les flux internationaux grâce à des transferts simplifiés et à des prix compétitifs ».

Cité par la même source, Dimitrios Dosis, président pour l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Mastercard, a déclaré : « Chez Mastercard, nous nous engageons à construire une économie numérique prospère où chacun peut s’épanouir. Notre dernière collaboration avec le Groupe BCP s’aligne parfaitement sur notre mission de fournir à nos clients des solutions de paiement innovantes qui répondent aux besoins évolutifs de leurs consommateurs et entreprises ».

« Ensemble, nous travaillerons à développer un écosystème financier plus connecté et inclusif en offrant des transferts de fonds rapides, transparents et flexibles », a-t-il poursuivi.

Mastercard Move est le portefeuille complet de solutions de transfert d’argent de Mastercard, offrant une gamme d’expériences de paiement nationales et internationales, allant des paiements personnels aux versements et paiements d’entreprises.

Mastercard Move facilite le transfert de fonds vers divers points de destination dans plus de 150 devises à travers plus de 180 pays.

LNT avec Map

Partagez cet article :