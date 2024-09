Le Centre Monétique Interbancaire (CMI) lance, en partenariat avec Visa, la solution de paiement Soft POS “Tap to mobile”. Cette innovation transforme les smartphones et tablettes Android équipés de la technologie NFC (Near Field Communication) en terminaux de paiement sans contact, sans nécessiter d’équipement additionnel, offrant ainsi une solution de paiement plus flexible et accessible aux commerçants.

La nouvelle application de paiement Soft POS permet aux commerçants d’accepter des paiements directement via leurs smartphones ou tablettes, en approchant simplement les cartes bancaires ou dispositifs mobiles des clients (téléphones, montres connectées, etc.). Ce service sécurisé offre une expérience de paiement simple et rapide, tant pour les porteurs de cartes locales qu’internationales.

« Le lancement de « Tap to mobile » au Maroc vise à accélérer l’adoption des paiements digitaux et à équiper un nombre croissant de commerçants avec des solutions inclusives. Cela contribuera également à la stratégie nationale d’inclusion financière, en facilitant l’accès aux services de paiement pour tous », souligne Rachid Saihi, directeur général du CMI.

Pour Visa, ce partenariat avec le CMI ouvre une nouvelle ère pour les petits commerçants et artisans marocains, souvent confrontés à des défis liés à l’acceptation des paiements électroniques. « Ce service d’acceptation changera la donne dans la numérisation des paiements, permettant aux commerçants de bénéficier des avantages de l’économie numérique et de sécuriser leurs ventes en acceptant des paiements sans contact n’importe où et n’importe quand », affirme Sami Romdhane, Directeur Général de Visa au Maroc.

Le lancement de cette technologie intervient dans un contexte de maturité croissante du marché des paiements sans contact au Maroc. En 2023, ces transactions ont représenté 53,3 % de l’ensemble des paiements, une tendance soutenue par la large adoption des cartes sans contact, qui représentent 16 millions sur les 20 millions de cartes bancaires émises par les banques marocaines.

Avec la solution Soft POS “Tap to mobile”, le CMI et Visa veulent renforcer leur engagement à transformer l’expérience de paiement au Maroc, avec un processus plus inclusif, accessible et respectueux de l’environnement, tout en soutenant la stratégie nationale d’inclusion financière, déclare-t-on auprès des deux sociétés.

