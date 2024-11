Les candidatures au programme de formation « Video Game Creator”, dédié aux métiers de développement des jeux vidéos, sont désormais ouvertes, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Cette formation certifiante, organisée en collaboration avec l’Ambassade de France au Royaume du Maroc, s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère en matière de développement de l’industrie du gaming, en vue de former 40 jeunes filles et garçons marocains dans ce domaine, relève le ministère dans un communiqué.

Il précise que ce programme pluridisciplinaire, qui se tiendra sur une année complète (2025), a également pour but de renforcer les compétences professionnelles et managériales des jeunes marocains, afin de soutenir le développement de l’industrie du gaming au Maroc.

Selon le ministère, le « Video Game Creator Program » sera réalisé en partenariat avec trois institutions, à savoir « ISART DIGITAL », la deuxième meilleure école de développement de jeux électroniques au monde, qui sera chargée de la formation avec son équipe académique, l’Université Internationale de Rabat (UIR), qui abritera au sein de son campus le cycle de formation, et l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma, qui procurera les moyens logistiques nécessaires.

Dans le but de réduire les disparités sociales et territoriales, les jeunes marocains bénéficieront d’une prise en charge complète des frais de scolarité, habituellement très élevés pour ce genre de formation, grâce aux partenaires, et se verront offrir des opportunités d’emploi et des solutions d’hébergement.

Le Département de la Communication au sein du ministère de tutelle se chargera de l’encadrement et de la coordination entre tous les partenaires dans le cadre du « Video Game Creator Program”.

Afin de bénéficier de ce programme, les candidatures doivent être déposées, du 1er au 30 novembre, via la plateforme: https://evenements.uirservices.ma/. Les candidats seront sélectionnés en décembre et le programme sera lancé en janvier 2025, conclut le communiqué.

