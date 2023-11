La 18ème édition du salon aéronautique « Dubaï Airshow » s’est ouverte, lundi à Dubaï, avec la participation de 148 pays, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à cet événement, qui rassemble plus de 1.400 exposants et environ 300 intervenants internationaux, par une délégation de haut niveau qui comprend notamment le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi, et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Ce conclave, considéré comme l’un des événements les plus importants du secteur aéronautique mondial, vise à renforcer les opportunités de coopération et de développement technologique, à explorer les dernières tendances en la matière et à relever la barre de l’innovation durable.

Cette édition, qui se poursuit jusqu’au 17 novembre, sera marquée par une série d’expositions aériennes et terrestres d’avions commerciaux et militaires pour présenter leurs capacités aux participants qui représentent les industries de l’espace, de la défense et de l’aviation.

L’événement présente également les derniers développements dans l’utilisation de carburant d’aviation durable, ainsi que d’autres solutions et innovations qui contribuent à soutenir les efforts de développement durable dans le secteur de l’aviation.

L’exposition, qui présente les derniers avions et drones à décollage et atterrissage verticaux, comprend également un pavillon spécial pour le secteur spatial.

En outre, elle accueillera une conférence spécialisée de deux jours qui réunira des dirigeants, des responsables gouvernementaux et des décideurs pour examiner les dernières solutions et innovations qui contribuent au développement du secteur spatial.

LNT avec Map

Partagez cet article :