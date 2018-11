PARTAGER Ouverture à Marrakech du 8ème sommet Africités

Les travaux du 8ème sommet Africités, le plus grand rassemblement panafricain des villes et collectivités territoriales, se sont ouverts mardi matin à Marrakech, sous le thème « La transition vers des villes et des territoires durables: le rôle des collectivités territoriales d’Afrique » avec la participation de quelque 3.000 élus.

Cet événement réunit 5.000 participants, dont des acteurs de la vie locale du continent et partenaires issus d’autres régions du monde, des ministres en charge des collectivités locales, du logement et du développement urbain et de la fonction publique, ainsi que les autorités et élus locaux, les responsables des administrations locales et centrales, des organisations de la société civile et des opérateurs économiques des secteurs public et privé.

Organisé jusqu’au 24 courant, Africités consacrera la place incontournable de l’Afrique dans la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement, d’intégration et de coopération en Afrique et proposera de nouvelles perspectives pour une contribution plus importante des collectivités territoriales du continent.

Espace ouvert à tous ceux qui souhaitent, en alliance avec les collectivités territoriales africaines, construire des politiques alternatives menant à la durabilité environnementale et à l’inclusion sociale en Afrique, le « rassemblement de Marrakech » vise à mobiliser les collectivités territoriales africaines et leurs partenaires pour réaliser un développement inclusif et durable de l’Afrique, un continent qui recèle d’importantes ressources et un énorme potentiel de croissance dans le monde.

Ainsi, les participants à ce Sommet devront définir ce qui caractérise ces différentes transitions, en prenant en considération le contexte et les spécificités du continent, ainsi que le rôle des collectivités territoriales d’Afrique dans leur mise en œuvre.

LNT avec MAP