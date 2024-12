Le Ministre de la Justice, M. Abdellatif Ouahbi, a reçu ce lundi 23 décembre 2024 à 10h30, une délégation de haut niveau de la République sœur d’Irak, conduite par M. Qasim Al-Araji, conseiller à la sécurité nationale, dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux parties et de la discussion de divers dossiers communs ainsi que des derniers développements dans la région, annonce un communiqué du ministère.

Et de préciser que cette rencontre a été l’occasion d’échanger les points de vue sur des questions d’intérêt commun. Le Ministre de la Justice a présenté au conseiller à la sécurité nationale un aperçu des réformes entreprises par le Royaume du Maroc dans différents domaines sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste. Il a souligné la disponibilité du Royaume à coopérer avec la République d’Irak dans les domaines de la justice et du droit, insistant sur la nécessité d’achever l’étude des projets d’accords de coopération judiciaire en matière civile et pénale, ainsi que de développer la coopération dans les domaines de la numérisation, de la législation, de l’échange d’expériences et de formations. Cela s’appuie sur le mémorandum d’entente signé entre les deux ministères de la Justice le 4 mai 2023.

Le ministre a réitéré le soutien du Maroc à la souveraineté, à la sécurité et à la stabilité de l’Irak, saluant tous les efforts déployés par les autorités irakiennes dans ce domaine. Il a également affirmé :

« Le Royaume du Maroc soutient l’unité et la souveraineté de l’Irak et rejette toute atteinte à sa souveraineté et toute agression contre ses territoires, soulignant l’importance d’éviter l’escalade et de ne pas exposer son peuple, dans toutes ses composantes, à des dangers. »

De son côté, le chef de la délégation irakienne a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux et l’attachement de son pays aux liens d’amitié solides qui l’unissent au Royaume du Maroc, encouragés par l’échange d’expériences et d’expertises entre les deux pays. Il a salué la coopération bilatérale dans divers domaines entre le Maroc et l’Irak, exprimant son aspiration à renforcer davantage ces relations pour atteindre des niveaux supérieurs.

Il a également confirmé l’engagement du gouvernement irakien à développer et approfondir les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays frères, afin de promouvoir les valeurs de paix et de stabilité aux niveaux régional et international, dans une vision commune des deux nations pour un avenir meilleur et davantage de prospérité et de développement partagé.

LNT avec CDP

