L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, mercredi, que la participation totale (directe et indirecte) de M. Othman Benjelloun dans le capital de CTM (Compagnie de transports au Maroc) a atteint plus de 79,8%, suite au franchissement à la hausse de seuils de participation dans le capital de ladite société.

« M. Othman Benjelloun a déclaré avoir acquis sur le marché de blocs, le 19 décembre 2024, 353.551 actions Compagnie de Transports au Maroc (CTM) au cours unitaire de 800 dirhams, franchissant ainsi directement à la hausse les seuils de participation de 5%, 10%, 20% et indirectement le seuil de participation de 66,66% dans le capital de ladite société », indique l’AMMC dans un communiqué.

Cette acquisition a été réalisée auprès de M. Sidi El Mokhtar El Joumani (283.186 actions), de M. Sidi Salah El Joumani (70.000 actions) et de M. Sidi Mohamed El Joumani (365 actions).

Suite à cette opération, M. Benjelloun déclare détenir, directement, 353.551 actions CTM (28,84% du capital) et indirectement 625.072 actions CTM, dont 607.192 actions à travers RMA, 14.380 actions via Interfina et 3.500 actions à travers O Capital Group, soit 50,99% du capital de ladite société.

D’après l’AMMC, M. Benjelloun envisage, dans les six mois qui suivent ce franchissement des seuils, d’arrêter ses achats sur les actions CTM.

LNT avec CDP

Partagez cet article :