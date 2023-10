La deuxième édition marocaine de l’Orange Summer Challenge (OSC) a tenu sa cérémonie de « pitchs » (présentation des projets) et de remise des prix le 17 octobre 2023, un événement organisé par Orange Maroc avec l’appui de la GIZ (organisme du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement).

Compétition incontournable pour les passionnés de technologie, l’OSC2023 a cette année donné l’opportunité à une vingtaine de jeunes étudiants, issus de plus d’une dizaine d’universités marocaines, réunis pendant les trois mois d’été au sein de l’Orange Digital Center de Rabat, de développer des solutions technologiques autour d’une thématique ambitieuse et d’actualité : « L’intelligence artificielle (IA) et l’internet des objets (IoT) : un duo gagnant pour affronter les enjeux de demain ! »

Quatre équipes multidisciplinaires ont bénéficié d’un encadrement sur mesure, comprenant des formations et du mentorat dispensés par les partenaires technologiques AWS et EY, ainsi que l’expertise des coaches de l’école du code et du FabLab Solidaire de l’Orange Digital Center,

Lors de la cérémonie de clôture, les candidats ont pu présenter et défendre leurs projets, tous déterminés à convaincre l’assistance venue nombreuse des avantages incontournables qu’apportent leurs solutions et de voter pour eux.

Rappelons que le vote du public présent s’est fait via une application mobile et a compté pour 40% de la note globale (les équipes techniques d’Orange Digital Center ayant au préalable attribué leurs notes comptant pour les 60% restants).

A l’issue du vote, le classement a placé en première position l’équipe ECOSIGN, suivie par les équipes BIONIX, SCIA-TECH et MINDMATE classées respectivement aux places de second, troisièmes et quatrièmes lauréats.

Orange Maroc félicite toutes les équipes et l’ensemble des candidats pour leur talent, leur créativité, leur motivation et leur engagement sincère au service des nombreux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain.

L’Orange Summer Challenge s’est déroulé en simultané à travers les Orange Digital Centers de 11 pays d’Afrique et du Moyen-Orient : Maroc, Tunisie, Cameroun, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Madagascar, Guinée Conakry, Jordanie, Botswana, Mali et République Démocratique du Congo.

La clôture de cette compétition internationale aura lieu le 6 décembre au sein du siège du groupe Orange MEA à Paris, en France, et désignera le grand vainqueur de cette édition OSC 2023.

