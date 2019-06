PARTAGER Orange, sponsor officiel de la CAN, programme de nombreuses initiatives

Orange, partenaire majeur du football africain depuis 2008, est sponsor officiel de la CAN pour la 6ème édition consécutive. La compétition, qui se déroule du 21 juin au 19 juillet, a lieu dans six stades répartis dans quatre villes à travers le pays. Sur 24 équipes qualifiées, 11 appartiennent à un pays où Orange est présent (Cameroun, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Egypte, Guinée, Guinée Bissau, Madagascar, Mali, Maroc, Sénégal et Tunisie).

En tant que sponsor officiel, la marque Orange sera visible à la fois dans les stades égyptiens, mais aussi dans les pays africains où le Groupe est présent à travers diverses campagnes et évènements. En effet, la marque contribuera à l’ambiance festive du tournoi via de nombreuses animations qui se dérouleront dans les fans-zones. L’objectif est de mettre les fans au cœur du dispositif et de leur permettre de vivre une expérience unique et inoubliable. De plus, grâce à des contenus exclusifs sur les mobiles et sur le web par le biais de sa plate-forme dédiée au monde du football, Orange Football Club, les fans auront la possibilité de remporter un voyage en Egypte pour assister à un match de la compétition.

Des supporters dans les starting-blocks

Orange placera les fans au cœur de son programme de sponsoring. Chaque pays Orange participant au concours mettra en avant la Coupe d’Afrique des Nations Total Égypte 2019 sur son site web et fournira aux fans les informations les plus récentes sur la compétition.

Deux animations digitales sont mises en place en amont de la compétition pour faire monter la ferveur et que les fans puisent partager leur passion pour le football. Ainsi sur la plateforme Orange Football Club les fans des pays Orange, qui sont en lice dans la compétition, sont invités à poster leur meilleur cliché de supporter afin d’être élus LE « Fan Of My Country » et gagner un voyage en Egypte pour assister à un match de sa nation. Pour les supporters qui seraient plus à l’aise avec leur talent d’orateur, ils peuvent s’échauffer et jouer aux commentateurs en enregistrant leur propre commentaire sur des extraits de buts mythiques de précédentes Coupe d’Afrique des Nations Total Egypte et ainsi se voir décerner le prix du « Best Commentator ». Les meilleurs talents en herbe seront récompensés et pourront gagner des places pour assister à un match en Egypte.

Des supporters au cœur de l’action

Dans les stades, de nombreuses animations exclusives Orange seront également organisées pour illustrer les liens forts qui unissent les fans et les joueurs. Ainsi, fort du succès des initiatives des précédentes éditions de la Coupe d’Afrique des Nations Total Egypte, lors de chaque match de la compétition (52 au total), Orange mettra autour du stade un stand photo pour que les fans puissent se faire prendre en photo pour être élu le meilleur fan du jour : « Fan Of The Match » ! L’élection se fera sur écrans géants à la mi-temps et le trophée sera remis à la fin du match sur la pelouse.

Autre temps forts, l’animation « Warm-up » permettra avant chaque match de la compétition à quatre fans d’accéder à la pelouse lors de l’échauffement des équipes, de quoi vivre sa passion au plus près du terrain !

Engagement en faveur de l’économie circulaire

La Coupe d’Afrique des Nations Total Egypte 2019 sera également l’occasion pour Orange de rappeler ses engagements en matière d’environnement. Les déchets plastiques constituent l’un des plus grands problèmes mondiaux auxquels le monde est confronté aujourd’hui et Orange estime qu’elle peut jouer un rôle dans sa lutte. Dans cette perspective, Orange Egypte mettra en place le programme « Games of Change » : il s’agira de collecter et recycler des déchets plastiques (tels que les bouteilles en plastiques) auprès des employés Orange et des fans de football dans des points de collecte spécialement déployés à l’occasion de cette compétition. Les fans de football pourront gagner en échange des maillots fabriqués avec des matières en plastique recyclées et signés par des joueurs de football, ainsi qu’un véritable terrain de football en plastique recyclé pour une communauté locale sans infrastructure.

Le programme « Games of Change » fait suite aux pilotes couronnés de succès qui se sont déroulés en 2018/2019 avec Orange Libéria lors de son tournoi de football national « Country Meet » et Orange Cameroun lors d’un championnat de vacances.

Béatrice Mandine, Directrice exécutive d’Orange, en charge de la Communication et de la Marque, explique : “ Le football est depuis plus de 20 ans au cœur de l’engagement d’Orange. Qu’il s’agisse de donner accès aux fans à des tournois majeurs comme la Coupe d’Afrique des Nations, de soutenir les équipes nationales, d’organiser des tournois à l’échelle nationale ou même de fournir du matériel pour que tous puissent jouer. Nous rapprochons les fans de leur passion. »

Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient, poursuit : “Le football est véritablement la passion n°1 des Africains ! La Coupe d’Afrique des Nations est un rendez-vous majeur en Afrique et au-delà des frontières des pays compétiteurs. Pour les pays Orange c’est également l’occasion de créer un lien fort avec leurs clients, et plus largement avec tous les amateurs du ballon rond, pour vivre et partager leur passion.”

Depuis de nombreuses années, Orange investit dans le développement du football en soutenant plusieurs équipes nationales où le Groupe est présent telles que celles du Cameroun, de la Guinée, du Mali, de République Démocratique du Congo et du Sénégal. Cet engagement a été renouvelé en 2016 lors de la signature du partenariat entre Orange et la Confédération Africaine de Football (CAF), qui a fait du Groupe le sponsor officiel des cinq compétitions majeures de la CAF jusqu’en 2024.

LNT avec CdP