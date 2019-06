PARTAGER Orange s’associe à Carrefour pour lancer le programme Cadi+

Carrefour et Orange s’associent pour lancer le programme Cadi+, une solution digitale pour gagner du solde en faisant ses courses.

Pour profiter de cette innovation, il suffit de se rendre dans l’un des points de vente Carrefour ou Carrefour Market et d’acheter des produits participants au programme Cadi+ (le programme de récompense des enseignes Carrefour). Au moment de son passage en caisse, le client récupère un ticket contenant un QR code, qu’il n’aura plus qu’à le scanner en utilisant l’application Orange et moi.

En faisant cette action, le client reçoit instantanément du smart solde Orange. Le service Smart Solde, accessible sur l’application Orange et moi, permet aussi bien de profiter de ses recharges internet ou minutes, que de transférer du solde gratuitement à un autre client prépayé.

Commercialisé par Greentek Media (la nouvelle régie publicitaire du Groupe Label’Vie), le programme Cadi+ invente une nouvelle manière de récompenser les clients en leur faisant vivre une expérience digitale unique, déclare-t-on auprès des deux partenaires.

