Dans un monde où les perturbations économiques, géopolitiques et sociétales sont devenues la norme, les dirigeants d’entreprises semblent adopter une approche de modération tout en conservant une confiance relative dans l’avenir de leurs entreprises, selon l’édition Maroc de la 27ème CEO Survey menée par PwC auprès de 4 702 dirigeants.

L’enquête révèle que malgré les défis et les perturbations incessantes, les dirigeants marocains maintiennent un certain optimisme, notamment en ce qui concerne la croissance économique au Maroc. Alors que la confiance dans l’économie mondiale a chuté drastiquement entre 2022 et 2023, au Maroc, elle montre des signes de reprise, avec 90% des dirigeants exprimant leur confiance dans la croissance économique nationale au cours des 12 prochains mois.

Reda Loumany, Managing Territory Partner de PwC au Maroc, souligne que cet optimisme est alimenté par les grands projets en cours, notamment l’organisation de la Coupe du Monde de football en 2030. Les dirigeants marocains adoptent également une vision optimiste quant à la croissance de leur chiffre d’affaires dans les années à venir, avec 61% exprimant une confiance extrême sur les trois prochaines années.

Cependant, malgré cet optimisme, les dirigeants reconnaissent les risques auxquels leurs entreprises sont exposées, notamment l’inflation, les risques cybernétiques et les défis liés à la responsabilité sociale des entreprises (RSE), notamment le changement climatique et les inégalités sociales.

En termes de transformation, les dirigeants marocains montrent une volonté de s’adapter aux pressions externes et d’initier des changements délibérés au sein de leurs organisations. Alors que 76% de ces derniers reconnaissent l’impact des pressions externes sur leurs entreprises, ils ont déjà entrepris des actions pour transformer leurs opérations, notamment en adoptant de nouvelles technologies, en développant de nouveaux produits et services, et en établissant de nouveaux partenariats stratégiques.

Une spécificité de cette année réside dans la prise de conscience croissante des enjeux climatiques, avec une intégration accrue de ces préoccupations dans les stratégies des entreprises marocaines. En revanche, bien que la technologie soit reconnue comme un levier majeur de transformation, les dirigeants marocains expriment des préoccupations concernant le manque de compétences technologiques au sein de leurs entreprises.

Il est à noter également que l’émergence de l’intelligence artificielle générative est une tendance majeure dans le paysage technologique des entreprises marocaines. Bien que peu l’aient adoptée jusqu’à présent, les dirigeants anticipent son impact sur l’efficacité opérationnelle. Ils reconnaissent également l’importance de former leur personnel pour s’adapter à ces changements. Cependant, ils expriment des préoccupations concernant les risques potentiels, tels que la diffusion de fausses informations et les menaces de cybersécurité.

En conclusion, les dirigeants marocains naviguent avec optimisme et pragmatisme dans un environnement en constante évolution, en reconnaissant les défis tout en saisissant les opportunités de transformation pour assurer la pérennité et la croissance de leurs entreprises dans un avenir incertain.

A. Loudni

