PARTAGER Opportunités d’affaires, un nouvel accord entre Rabat et Berlin

Un mémorandum d’entente a été signé, mardi par visioconférence, entre l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et la Chambre de Commerce et d’Industrie arabo-germanique (Ghorfa) visant à consolider davantage les opportunités d’affaires et d’investissement entre le Maroc et l’Allemagne.

Ce mémorandum a été signé par Hicham Boudraa, directeur général de l’AMDIE et Abdelaziz Al Mikhlafi, secrétaire général de la Ghorfa, en présence de Mme Zohour Alaoui, ambassadeur du Maroc en Allemagne.

Cet accord vise à définir un cadre de coopération permettant de faire connaitre les entreprises marocaines sur le marché allemand et de promouvoir les opportunités d’affaires offertes par le Maroc aux investisseurs allemands.

Dans le cadre de ce mémorandum, les deux institutions organiseront des missions d’affaires, des rencontres sectorielles pour identifier les voies et moyens pour promouvoir les relations d’affaires entre les entreprises des deux pays. Des publications spécialisées sur l’économie des deux pays seront dédiées à cet effet.

Un guide sur les investissements et le climat des affaires au Maroc sera ainsi publié en Allemand et bénéficiera d’une large diffusion auprès des opérateurs économiques allemands.

S’agissant des projets soutenus financièrement par des institutions allemandes ou européennes, une coopération sera initiée entre les deux institutions.

A cette occasion, Mme Zohour Alaoui a exprimé sa satisfaction quant à la signature de ce mémorandum, assurant qu’il permettra la mise en œuvre prochaine d’actions concrètes visant à faciliter le courant d’affaires entre les deux pays et à permettre aux opérateurs économiques de connaitre davantage les opportunités offertes par les deux économies.

Le mémorandum établit un cadre très utile et pratique qui, en facilitant la connaissance des marchés économiques, sera à même d’accompagner la relance économique post-Covid en permettant notamment une meilleure circulation des informations économiques, une meilleure connaissance des marchés à même de favoriser de plus grands échanges et de stimuler davantage d’opportunités, a-t-elle estimé.

Il convient de signaler que la Ghorfa représente toutes les chambres de commerce et d’industrie arabes en République Fédérale d’Allemagne. Depuis plus de 40 ans, la Chambre est engagée à promouvoir les relations commerciales entre les pays arabes et l’Allemagne et sert de principal centre d’expertise au sein du monde des affaires arabo-allemand.

La Ghorfa est l’interlocuteur privilégié des entrepreneurs allemands intéressés par l’investissement dans les pays arabes et les hommes d’affaires arabes désirant investir en Allemagne.

LNT avec Map