OPPO lance le Reno13 F 5G au Maroc, un smartphone qui allie design moderne et performances avancées. Il se distingue par son système de photographie haut de gamme, incluant une caméra principale de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et une caméra frontale de 32 MP, avec des fonctionnalités comme l’AI Livephoto et l’AI Clarity Enhancer pour améliorer la qualité des images.

Le modèle est certifié IP69, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, avec la possibilité de réaliser des prises de vue sous-marines jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Sa batterie de 5 800 mAh assure une autonomie prolongée et son système AI Multi-Cooling, associé à la technologie AI HyperBoost, garantit une utilisation fluide, que ce soit pour la photographie ou les jeux.

Le Reno13 F 5G est alimenté par un processeur Snapdragon® 6 Gen 1, un processeur à 8 cœurs et gravé en 4 nanomètres, offrant une performance optimale pour des jeux populaires tels que Mobile Legends et PUBG Mobile.

Le smartphone est également certifié TÜV SÜD Lag-Free Mobile Gaming Rating S, assurant une expérience de jeu stable et sans latence. Il intègre un système de refroidissement VC ultra-large pour maintenir des températures optimales lors de l’utilisation intensive. Enfin, avec un son amplifié jusqu’à 300 % de son intensité d’origine, le Reno13 F 5G offre une clarté sonore élevée, même dans les environnements bruyants.

Le modèle 12+512 Go sera disponible à 5 099 DHS.

