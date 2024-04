OPPO vient d’annoncer le lancement international de son nouveau smartphone, l’OPPO Reno11 F 5G. Ce téléphone se distingue par son design élégant et sa résistance à l’eau et à la poussière, ainsi que par son écran AMOLED fluide de 120Hz sans bordures. Le Reno11 F 5G offre une combinaison parfaite entre style innovant et fonctionnalités avancées.

Disponible en Vert Palmier et en bleu océan, ce smartphone présente un design innovant avec des finitions miroitantes et un anneau Sunshine autour de la caméra, ajoutant une touche d’éclat. De plus, sa certification IP65 garantit une protection contre les éclaboussures.

La durabilité est également une caractéristique clé du Reno11 F 5G, qui a subi des tests rigoureux pour assurer une utilisation à long terme sans soucis. Son écran AMOLED de 120Hz offre une immersion visuelle exceptionnelle avec une grande variété de couleurs et une luminosité maximale de 1100 nits. De plus, sa capacité à amplifier le son jusqu’à 300% grâce au mode Ultra Volume en fait un compagnon idéal pour l’écoute de musique.

En ce qui concerne la photographie et la vidéo, le Reno11 F 5G excelle avec sa triple caméra ultra-claire de 64MP, sa caméra selfie SONY de 32MP et ses capacités d’enregistrement en 4K. De la capture de détails précis à la réalisation de vidéos de haute qualité, ce smartphone offre une polyvalence pour tous vos besoins de création de contenu.

AL

Partagez cet article :