La compagnie maritime espagnole Baleària a enregistré une hausse de 10% de son trafic passagers et de véhicules sur ses lignes avec le Maroc pendant l’opération Marhaba de cette année.

En effet, du 15 juin au 15 septembre, Baleària a transporté près de 700 000 passagers et 170 000 véhicules sur ses lignes avec Tanger-Med et Nador. À ce titre, l’opération Marhaba représente environ 70 % de son trafic annuel dans le pays.

Sur cette période, Baleària a effectué quelque 2 500 liaisons, soit 5 % de plus que l’année précédente, sur ses trois lignes avec le Royaume du Maroc : Algésiras-Tanger Med, Motril-Tanger Med et Alméria-Nador. Pour ce faire, Baleària a exploité six navires, des ferries et des fast-ferries, qui ont assuré 25 % de l’offre en traversées vers le pays.

Le DG de Baleària, Georges Bassoul, qui vient de dresser un bilan très positif de l’opération Marhaba, a souligné l’importance de la compétitivité de l’offre commerciale de la compagnie, ainsi que l’efficacité opérationnelle de l’organisation de cette campagne : « Nous avons une fois de plus réaffirmé notre engagement envers le Royaume du Maroc avec un service fiable et de qualité, en transportant encore plus de passagers avec une offre complète de navires et de fréquences au départ de différents ports, et avec des services adaptés aux besoins de nos clients marocains ».

Et de poursuivre que la compagnie maritime espagnole a également élargi son service téléphonique en intégrant de nouveaux opérateurs arabophones afin d’améliorer la qualité du service auprès de la clientèle marocaine, tout en déployant par la même occasion un réseau commercial avec 21 points de vente exclusifs le long des routes au Maroc et en Espagne pour l’achat de billets.

Pour rappel, Baleària opère au Maroc depuis 2003, date à laquelle la société a ouvert sa première ligne internationale entre Tanger et Algésiras. En 2017, la compagnie a ouvert une liaison dans la mer d’Alboran entre Nador et Alméria, et début 2023, elle a lancé une troisième liaison avec l’ouverture de la ligne Tanger Med-Motril. Au cours de ces deux décennies, Baleària a transporté plus de neuf millions et demi de passagers, près de trois millions de véhicules et plus d’un million de camions de fret.

Au menu aussi de ses activités, la compagnie, à travers sa Fondation Baleària, développe des initiatives sociales et culturelles et de solidarité en faveur des citoyens marocains, telles que l’encouragement à l’insertion professionnelle d’étudiants, la promotion d’artistes locaux, les échanges culturels …

H.Z

Partagez cet article :