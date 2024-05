La compagnie maritime espagnole Baleària vient d’annoncer avec enthousiasme une expansion significative de ses services de transport entre l’Espagne et le Maroc pour l’opération estivale « Marhaba 2024 ». La compagnie offrira désormais 15 liaisons quotidiennes avec le Maroc, représentant une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente. De plus, plus de 100 liaisons hebdomadaires sont prévues sur les lignes de Tanger Med et de Nador, démontrant ainsi l’engagement de Baleària à répondre à la demande croissante des passagers pendant cette période.

« Cette expansion reflète la volonté de Baleària de renforcer les liens maritimes entre l’Espagne et le Maroc, tout en offrant aux passagers une expérience de voyage confortable et sécurisée. Les départs se feront principalement depuis le port d’Algésiras, soulignant l’importance stratégique de cette voie maritime pour les voyages entre les deux pays », dit-on auprès de la compagnie espagnole, tout en précisant qu’en plus des liaisons maritimes renforcées, Baleària a également amélioré ses services à bord pour répondre aux besoins spécifiques des passagers marocains. Les navires seront équipés d’agents parlant arabe et français, et proposeront une gamme de services adaptés, tels que des repas halal et des espaces dédiés à la prière.

Parallèlement, Baleària a renforcé son service clientèle en mettant en place un centre d’appels avec des opérateurs arabophones pour répondre efficacement aux demandes des passagers. De plus, la compagnie dispose de 21 points de vente exclusifs le long des routes du Maroc et d’Espagne, offrant ainsi aux passagers la possibilité de bénéficier d’avantages en tant que membres du Baleària Club.

Pour la compagnie espagnole, en investissant dans l’expansion de ses services et en améliorant la qualité de son assistance clientèle, Baleària s’engage à offrir une expérience de voyage exceptionnelle et sans tracas pour les passagers pendant l’opération Marhaba 2024…

