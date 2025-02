Operation Global Services (OGS), filiale de BANK OF AFRICA spécialisée dans les services bancaires et la monétique, a récemment obtenu la certification PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Cette norme internationale vise à garantir la protection des données des cartes bancaires.

La certification a été délivrée à la suite d’un audit indépendant et approfondi, attestant de la conformité d’OGS aux standards de sécurité établis pour les transactions financières. Cette reconnaissance confirme que les opérations traitées par OGS pour le compte de BANK OF AFRICA respectent les exigences en matière de protection contre les cyberattaques, les violations de données et la fraude.

En adoptant ces standards, OGS affirme son engagement à fournir des solutions de paiement sécurisées et conformes aux meilleures pratiques internationales, plaçant ainsi la sécurité des données clients au centre de ses priorités.

LNT

