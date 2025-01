L’Opération de Régularisation Spontanée (ORS) au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger a enregistré, en 2024, un total de 658 déclarations pour plus de 2 milliards de dirhams (MMDH), annonce l’Office des Changes.

« Les actifs financiers représentent la composante essentielle des avoirs déclarés avec 916,2 millions de dirhams (MDH), soit 45% du montant total, suivis des biens immeubles avec un montant de 868,3 MDH (43%) du total, précise l’Office dans un communiqué sur cette opération qui a été instituée par l’article 8 de la Loi de Finances 55-23 pour l’année budgétaire 2024.

En dernier rang viennent les avoirs liquides avec une valeur de 244,7 MDH représentant 12% du montant total déclaré », souligne l’Office des Changes.

Le montant versé au Trésor au titre de la contribution libératoire s’élève à 231,76 MDH, ajoute la même source.

LNT avec Map

