L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) a récemment mis en service la première tranche d’un projet structurant visant à renforcer le système de production d’eau potable dans plusieurs communes des provinces de Taounate, Sidi Kacem et Moulay Yaacoub. Doté d’un budget de 41 millions de dirhams (MDH), ce projet est financé par l’ONEE via un prêt de la Banque Allemande pour le Développement (Kreditanstalt für Wiederaufbau – KFW).

La première tranche du projet, d’un coût de 24 MDH, comprend l’installation de 28,5 kilomètres de conduites de diamètres variant entre 300 et 400 mm, permettant d’améliorer l’approvisionnement en eau potable des communes concernées.

Une deuxième tranche, dont la mise en service est prévue pour décembre 2025, prévoit la construction d’un réservoir d’eau potable d’une capacité de 500 m³ ainsi que l’installation et l’équipement d’une station de pompage d’un débit de 45 litres par seconde.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027, dont la convention a été signée le 13 janvier 2020 sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il vise à garantir un approvisionnement continu et sécurisé en eau potable pour les communes de Mkanssa, El Ghouazi et Beni Snous (province de Taounate), ainsi que celles de Mrabih et Selfat (province de Sidi Kacem) et de Sebt Loudaya (province de Moulay Yaâcoub).

