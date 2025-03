Oncorad Group a pris part au Souk Solidaire du Ramadan, un événement qui s’est tenu du 24 au 28 février 2025 dans les jardins de la Holding. Cette initiative a offert aux collaborateurs et aux patients des cliniques du groupe l’opportunité de découvrir des produits issus de coopératives féminines spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de produits du terroir et de l’artisanat marocain.

Les visiteurs ont pu explorer une variété de produits proposés par différentes coopératives, notamment :

Dattes et dérivés – Coopérative Arssat Nakhil

– Coopérative Arssat Nakhil Miel et produits de la ruche – Coopérative Nahla Hamra

– Coopérative Nahla Hamra Tisanes et plantes aromatiques – Coopérative Zomorrod

– Coopérative Zomorrod Épices et couscous traditionnels – Coopérative Nissae Horrate

– Coopérative Nissae Horrate Broderies et linge de maison – Coopérative Qasr Amira

– Coopérative Qasr Amira Cosmétiques naturels et soins capillaires – Coopératives Cosnature & Afiache

L’événement visait à promouvoir l’inclusion économique des femmes en soutenant leur autonomie financière.

Oncorad Group est un réseau multidisciplinaire présent dans plusieurs villes du Maroc, dont Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger. Le groupe couvre diverses spécialités médicales telles que la radiologie, la cardiologie, la chirurgie générale, la gynéco-obstétrique, et bien d’autres. Il se distingue également par son engagement en faveur de l’innovation, intégrant des technologies avancées telles que la chirurgie robotique, la radiothérapie de haute précision et l’intelligence artificielle en radiologie. Ces innovations permettent d’améliorer la précision des soins et de proposer des interventions moins invasives, en accord avec les standards internationaux.

