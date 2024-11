Oncorad Group annonce dans un communiqué de presse l’intégration du Dr Youness Ahallal, chirurgien urologue et onco-urologue de renommée internationale, à son équipe de spécialistes. Reconnu pour son expertise en chirurgie robotique, le Dr Ahallal apporte une expérience considérable acquise au sein d’institutions de premier plan telles que le Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York, l’Institut Mutualiste Montsouris à Paris, et le CHU de Nice, où il est également enseignant en chirurgie robotisée.

Spécialisé dans les interventions chirurgicales mini-invasives pour les pathologies génito-urinaires, notamment les cancers urologiques, le Dr Ahallal renforcera les capacités d’innovation et l’expertise technologique d’Oncorad Group. Sa venue s’inscrit dans une stratégie visant à développer l’intégration de la chirurgie robotique dans les pratiques médicales du groupe, afin d’offrir aux patients des soins toujours plus précis et moins invasifs, en accord avec les dernières avancées scientifiques.

En plus de ses compétences cliniques, le Dr Ahallal a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques internationales. Il a également été formateur en chirurgie mini-invasive à l’École Européenne de Chirurgie de l’Université Paris 5 et à l’École de chirurgie du Fer à Moulin à Paris, contribuant ainsi à la formation de nouvelles générations de chirurgiens.

LNT avec CdP

