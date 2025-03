Oncorad Group a organisé, du 24 au 28 février 2025, le Souk Solidaire du Ramadan dans les jardins de la Holding. L’événement a permis aux collaborateurs et patients des cliniques du groupe de découvrir et soutenir plusieurs coopératives féminines spécialisées dans les produits du terroir et l’artisanat marocain.L’événement a réuni plusieurs coopératives féminines spécialisées dans les produits du terroir et l’artisanat marocain, offrant ainsi aux collaborateurs et patients des cliniques du groupe l’opportunité de découvrir et d’acheter divers articles artisanaux.

Les visiteurs ont pu découvrir une large gamme de produits provenant de diverses coopératives, notamment :

Dattes et dérivés – Coopérative Arssat Nakhil

– Coopérative Arssat Nakhil Miel et produits de la ruche – Coopérative Nahla Hamra

– Coopérative Nahla Hamra Tisanes et plantes aromatiques – Coopérative Zomorrod

– Coopérative Zomorrod Épices et couscous traditionnels – Coopérative Nissae Horrate

– Coopérative Nissae Horrate Broderies et linge de maison – Coopérative Qasr Amira

– Coopérative Qasr Amira Cosmétiques naturels et soins capillaires – Coopératives Cosnature & Afiach

Fondé en 2000 par le Professeur Redouane Samlali et le Dr Omar Hajji, Oncorad Group est un groupe spécialisé dans la santé privée au Maroc. Il dispose d’un réseau multidisciplinaire présent à Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger, couvrant plusieurs spécialités médicales, dont l’oncologie, la radiologie, la cardiologie et la chirurgie générale.

Le groupe intègre des technologies avancées telles que la chirurgie robotique, la radiothérapie de haute précision et l’intelligence artificielle en radiologie, visant à améliorer la précision et l’efficacité des soins prodigués.

Partagez cet article :