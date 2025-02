[Le train reliant Casablanca et Marrakech a finalement repris son service après deux heures d’arrêt, toujours sans aucune explication, à la grande colère des voyageurs]

Grande déception des voyageurs ayant emprunté la ligne reliant Casablanca et Marrakech en cette matinée du lundi 24 février. En effet, ayant à peine démarré de Casa-Voyageurs vers 08h35, le train reliant les villes blanche et ocre reste arrêté au niveau de la gare Oasis depuis déjà plus d’une heure. On explique que le train attend que les voies en provenance de Marrakech soient libérées. Le délai d’attente annoncé était de quelques minutes. Néanmoins, cela fait maintenant plus d’une heure que le trafic ferroviaire sur cette ligne est interrompu. La grogne des voyageurs monte d’un cran. Aucune explication n’est avancée, aucune information n’est donnée. Les voyageurs sont remontés contre l’ONCF, censé être à jour des attentes des Marocains, qui trouvent déjà difficile à accepter la hausse continue des prix des tickets des trains.

HZ

