Le siège de l’OMPIC à Casablanca vient d’abriter une importante rencontre sur la propriété industrielle et commerciale, particulièrement son rôle dans le développement d’une économie productive, inclusive et innovante.

Cette rencontre a connu la participation du DG de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Daren Tang qui a mis l’accent sur les enjeux de l’utilisation de la propriété industrielle pour le développement des acteurs économiques, particulièrement les PME. Et de souligner la nécessité d’accompagner ces acteurs et de les soutenir pour qu’ils puissent tirer profit des avantages qui découlent d’une utilisation efficace des outils de la propriété industrielle.

Pour sa part, le DG de l’OMPIC, Abdelaziz Babqiqi, a indiqué que le Maroc a pu enregistrer, durant ces dernières années, une activité positive des demandes relatives à la protection de la propriété industrielle, grâce aux campagnes de promotion et de sensibilisation menées en collaboration avec les partenaires de l’Office, ainsi qu’à la dynamique enregistrée de la part des déposants marocains qui représentent plus de 60% pour les marques et plus de 80% pour les dessins et modèles industriels.

Présent également à cette conférence, le président de la CGEM, Chakib Alj, a noté que les innovateurs, qu’ils soient chercheurs, entrepreneurs ou artistes, sont plus sereins lorsqu’ils savent que leurs idées et créations seront protégées, estimant qu’il s’agit d’un gage de confiance pour eux : ‘‘ La propriété industrielle et commerciale favorise aussi la compétitivité car elle protège les marques et les produits de contrefaçons et elle garantit aux entreprises un environnement commercial équitable et une concurrence saine et loyale’’. Pour le président de la CGEM, il s’agit pour les entreprises d’une source supplémentaire de capital, surtout que l’accès au financement est l’une des difficultés majeures rencontrées.

Par la même occasion et lors de cette rencontre, il a été procédé à la signature d’une lettre d’intention portant sur la mise en place d’un master en propriété intellectuelle et innovation qui se veut une formation complète et spécialisée dans le domaine de la Propriété Intellectuelle, destinée aux participants marocains et d’autres pays arabes et africains. Ce partenariat a été conclu entre le Ministère de l’Industrie et du Commerce, l’OMPIC, l’UM6P et l’OMPI.

Pour rappel, l’OMPI est une institution spécialisée des Nations Unies, chargée des services, des politiques, de l’information et de la coopération en matière de propriété intellectuelle.

La visite du DG de l’OMPI traduit l’excellence des relations de coopération entre le Maroc et cette organisation, et vise à renforcer davantage cette coopération notamment dans les domaines de formation, de mentorat et de sensibilisation en particulier en faveur des PME…

